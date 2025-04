Bloodborne 2 est toujours incertain, mais un sondage lié au test réseau d'Elden Ring Nightreign a posé la question de savoir si les joueuses et joueurs aimeraient une suite. Un petit signe que des discussions sont en cours du côté de FromSoftware et Sony Interactive Entertainment ? À ce stade, inutile de trop s'emballer. Si Bloodborne vous obsède depuis sa sortie en 2015, et que vous êtes collectionneur, un produit dérivé inédit sur le Chasseur a été annoncé.

Un nouveau collector Bloodborne en attendant mieux

Si FromSoftware et PlayStation n'ont annoncé de remaster, de remake ou de suite à Bloodborne, des collectors signés Super Groupies ont été divulgués pour les 10 ans du jeu. On trouve une horloge de table astrale dorée, un verre à vin cerclé d'or, un porte-clés ainsi qu'un set de sceaux de cire si jamais vous écrivez encore des lettres, et que vous souhaitez les sceller avec classe. Toutes ces choses sont prévues pour une livraison d'ici octobre 2025.

Mais un autre fabricant bien connu des amateurs de statuettes a dévoilé un superbe collector pour les fans. À défaut d'avoir une suite à Bloodborne, vous allez pouvoir faire trôner une réplique du Chasseur du jeu à l'échelle 1/6 dans une édition « Blood Regain » réalisée par Gecco. Une société qui a par exemple déjà produit des statues de Metal Gear Solid.

« Cette nouvelle statue de chasseur de Bloodborne, « Blood Regain Edition », remplace les armes de l'ancienne version des chasseurs sortie en 2018 avec le Couperet-scie et le Tromblon. Cet ensemble luxueux comprend également la hache de chasseur, le pistolet, la torche, le canon et le marteau l'Épée-marteau ». En plus du sang sur le Chasseur de Bloodborne et ses armes, le socle a été nouvellement sculpté. D'une hauteur d'environ 32 cm, cette statuette va vous faire les poches avec un prix de 599,99$ (tarif maximum conseillé), pour une sortie entre octobre et décembre 2025.

















Source : Gecco.