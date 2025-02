Dix ans après sa sortie, Bloodborne est toujours officiellement bloqué à 30 FPS sur consoles. Même le fameux Game Boost de la PS5 Pro ne lui permet pas d'atteindre les sacrosaints 60 FPS. Jusqu'à présent, la seule manière de profiter du titre emblématique de FromSoftware avec ce niveau de fluidité sur PS4 et PS5 était de passer par le patch officieux de Lance McDonald. Mais cela appartient désormais au passé... pour enfin laisser la place à une prise en charge plus officielle ?

La fluidité officieuse de Bloodborne contrée par la justice

Même si son installation était quelque peu délicate, le patch 60 FPS officieux de Lance McDonald permettait aux joueurs de Bloodborne d'enfin profiter du chef d'œuvre de FromSoftware en toute fluidité. Disponible depuis presque trois ans jour pour jour, celui-ci a malheureusement fait l'objet d'une requête DMCA de la part de Sony il y a quelques jours. Son créateur n'a donc eu d'autre choix que de supprimer tout lien ou moyen permettant de l'installer, au risque d'encourir de lourdes sanctions judiciaires.

Il est toutefois surprenant que Sony se penche seulement maintenant sur le sujet, après une mise en circulation remontant au 21 février 2021, qui de plus n'enfreignait techniquement pas les droits de la firme. Si les joueurs n'ont clairement pas bien pris la décision radicale du géant japonais, ils espèrent en contrepartie que cela pourrait enfin signifier des changements à venir pour Bloodborne. Un possible portage PS5 du jeu, un Remaster ou un Remake ? Rien n'est moins sûr à l'heure actuelle. Surtout que, selon l'ancien patron de PlayStation, Shuhei Yoshida, le président de FromSoftware Hidetaka Miyazaki serait particulièrement réticent à confier son très précieux bébé à quiconque d'autre.

À moins de changements officiels imminents et désespérement attendus pour Bloodborne, les joueurs consoles devront en tout cas pour l'instant bon gré mal gré se passer du patch 60 FPS de Lance McDonald. La seule et unique manière d'en profiter en toute fluidité passe ainsi maintenant par sa version émulée sur PC... sauf si ses jours sont également comptés. Ce afin de laisser le champ libre à PlayStation d'enfin faire quelque chose pour l'une de ses licences les plus populaires, et pourtant tristement dormantes ? L'avenir nous le dira.

Source : Lance McDonald sur X.com