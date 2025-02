10 ans après sa sortie, le très populaire Bloodborne n'a toujours pas donné de nouveaux signes de vie officiels, qu'il soit question d'un Remaster, d'un Remake ou d'une suite. Qu'à cela ne tienne, on peut compter sur les fans pour continuer à faire vivre ce titre spécial à plus d'un égard du catalogue de FromSoftware. En l'occurrence, il est question ici du fameux Project Remaster de fromsoftverse sur la version émulée du jeu. Celui-ci continue de s'améliorer à vue d'œil, avec une nouvelle mise à jour riche en changements.

Bloodborne Remaster PC avance petit à petit vers sa forme finale

En décembre dernier, le talentueux moddeur fromsoftverse fêtait Noël avec d'autres fans de Bloodborne en présentant ses énormes progrès sur son très populaire Project Remaster, alors en version 0.8. Un mois plus tard, celui-ci en est désormais à sa version 0.84. Une fois encore, le développeur partage l'état d'avancée de son mod grâce à une vidéo très détaillée, visionnable ci-dessous.

On y remarque de fort appréciables améliorations visuelles sur l'ensemble du jeu. Plus particulièrement s'agissant de l'éclairage de zones iconiques comme le Centre de Yharnam, l'ancienne Yharnam, la Cathédrale ou encore Cainhurst. Les énormes progrès abattus sur Bloodborne Project Remastered continuent donc d'impressionner. Surtout sachant que, sept mois plus tôt, il était absolument impossible de faire tourner un seul jeu sur ShadPS4, l'émulateur éponyme de la console.

À l'heure actuelle, c'est malheureusement ce qui se rapproche le plus d'un portage PC de Bloodborne. Si l'on en croit Shuhei Yoshida, il paraît pour l'instant peu probable que la licence fasse un retour officiel pourtant extrêmement demandé. Selon l'ancien patron puis employé de PlayStation, le directeur de FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, est trop occupé pour s'en charger, et ne veut pas confier ce bébé qui lui est très personnel à quiconque d'autre. Espérons toutefois que tel n'est en réalité pas le cas, et qu'un Bloodborne 2 ou équivalent finira enfin à sortir... un jour.

Source : fromsoftverse sur YouTube ; Nexus Mods