En attendant une initiative plus officielle de la part de Sony, le Remaster officieux de Bloodborne réalisé sur PC redonne des nouvelles qui vendent encore du rêve.

Alors que Bluepoint Games (Demon's Souls Remake) pourrait en coulisses travailler sur un Remake en bonne et due forme, le Project Remaster de Bloodborne sur PC via l'émulateur ShadPS4 par fromsoftverse redonne des nouvelles après de longs mois de travail. Celui-ci continue de peaufiner son œuvre, qui se rapproche de plus en plus d'une version finale et donc d'un portage officieux du titre emblématique de FromSoftware de qualité sur PC.

Bloodborne Remaster PC se montre toujours plus beau en vidéo

En février 2025, fromsoftverse partageait une vidéo présentant la version 0.84 de son Remaster officieux de Bloodborne sur PC. Le résultat donnait furieusement envie et illustrait l'énorme travail du moddeur pour que l'exclusivité PS4 s'affiche sous ses plus beaux atours. Huit mois plus tard, il nous revient avec une autre vidéo qui illustre les prochains changements majeurs à venir sur ce fameux Project Remaster.

Pour l'heure, fromsoftverse travaille sur l'amélioration des textures distantes. Sur la version PS4 de Bloodborne, le fait qu'il s'agissait de textures basse résolution était pratiquement imperceptible en 1080p. En revanche, sur une version PC pouvant aller jusqu'à une définition 4K, elles font clairement tache. Compte tenu du fait qu'un PC moderne a largement de quoi faire tourner le vénérable titre sorti 10 ans plus tôt, le moddeur a donc décidé de rehausser la qualité desdites textures pour offrir le rendu global le plus cohérent et aguicheur possible.

Au vu du résultat dans la vidéo ci-dessous, de tels efforts valent clairement le coup d'œil. Malheureusement, il ne s'agit que d'un aperçu, et fromsoftverse n'a pas précisé quand ces améliorations seront pleinement intégrées à son Project Remaster de Bloodborne. Même sans cela, vous pouvez tout de même déjà jouer à la version existante de ce Remaster officieux sur PC en suivant les instructions sur sa page Nexus Mods dédiée.

Sources : fromsoftverse sur YouTube ; Nexus Mods