Alors que Bloodborne fêtait en mars dernier son dixième anniversaire dans un silence pesant de la part de PlayStation, il semblerait finalement que le titre emblématique de FromSoftware n'ait pas été totalement oublié. Une lueur d'espoir semble en tout cas poindre, alors qu'un talentueux studio sous sa tutelle a récemment publié une offre d'emploi qui tend à indiquer que le Remake tant demandé pourrait bel et bien être dans les cartons.

Un Bloodborne Remake enfin en développement dans les coulisses ?

Alors que beaucoup d'exclusivités PlayStation plus ou moins majeures ont eu droit à un Remake, parfois pas vraiment jugés nécessaires par la communauté, il en manquait un qui en aurait bien eu besoin : Bloodborne. Sorti en 2015 exclusivement sur PS4, le titre phare de FromSoftware n'a plus donné de nouvelles après l'arrivée de ses DLC, malgré son énorme succès critique et commercial.

Selon FromSoftware dans différentes interviews, c'est à Sony que revient l'ultime décision de faire quelque chose de Bloodborne, puisque le géant japonais en détient les droits. D'un autre côté, le studio a ensuite eu d'autres projets, dont un certain Elden Ring, et The Duskbloods à venir exclusivement sur Nintendo Switch 2 l'année prochaine. À défaut, les fans auraient en tout cas apprécié que ce titre très particulier dans le catalogue de FromSoftware ait droit à un Remake de la part de Bluepoint Games, à qui on doit notamment le superbe Demon's Souls Remake, jeu de lancement de la PS5. Si l'on en croit une offre d'emploi dudit studio, il semblerait bien que de tels espoirs deviennent bientôt réalité.

Bluepoint Games recrute en effet pour un designer de combats senior. Jusque-là, rien de particulièrement surprenant. En lisant la description de l'offre d'emploi, on peut toutefois y voir une référence à Bloodborne, compte tenu du précédent jeu du studio : « le candidat doit avoir une solide compréhension des systèmes de combat et mécaniques pour des expériences d'action en mêlée à la troisième personne ». Ce qui caractérise plutôt bien Bloodborne. Il pourrait toutefois également s'agir d'un jeu God of War, Bluepoint Games ayant participé au développement de Ragnarök... ou rien de tout cela. Il faudra donc attendre de plus amples informations pour en avoir le cœur net.

