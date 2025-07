Tandis que Bloodborne fêtait en mars dernier son dixième anniversaire, nous n'avons toujours pas de nouvelles de cette licence pourtant adorée des joueurs, mais qui semble totalement oubliée par PlayStation, qui en est le propriétaire. Son studio, FromSoftware, pour qui la licence revêt une toute autre importance, a de son côté poursuivi son petit bonhomme de chemin. En plus d'un DLC pour Elden Ring Nightreign et The Duskbloods à venir l'an prochain d'abord exclusivement sur Nintendo Switch 2, nous apprenons que les équipes d'Hidetaka Miyazaki travaillent sur un autre projet encore non-annoncé. Les prières des Chasseurs auraient-elles enfin été entendues ? Voyons cela plus en détail.

Un nouveau jeu FromSoftware dans la nuit, potentiellement Bloodborne Remake ?

Ce rapport d'un nouveau jeu FromSoftware actuellement en développement nous provient de MP1st, qui indique avoir reçu cette information de multiples sources plutôt proches du talentueux studio japonais. Pour l'heure, il faut toutefois se contenter d'un nom de code : FMC. Selon MP1st, il serait cela dit dans un état de développement très avancé et pourrait même sortir l'année prochaine. Alors que Bloodborne célèbre cette année son dixième anniversaire, peut-on enfin se prêter à rêver d'un Remake en bonne et due forme ? Rien n'est cependant moins sûr.

Comme le précise MP1st, les noms de code des jeux FromSoftware revêtent une certaine importance, et FMC pourrait donner un premier indice quant à l'identité du jeu qui se cache derrière. Les précédents jeux du studio portaient en effet les noms de code suivants :

Ainsi, on remarque que la première lettre du nouveau jeu sous le nom de code FMC pourrait plutôt faire référence à Dark Souls ou à Armored Core. On sait toutefois qu'Hidetaka Miyazaki ne compte pas revenir sur un véritable nouveau jeu Dark Souls. Ce qui laisserait donc un nouvel opus Armored Core, ou un Remake/Remaster de Dark Souls 2 ou 3, qui n'ont pas encore eu droit à une quelconque forme de revisite. Ceci étant dit, FromSoftware peut encore nous surprendre et finalement bien préparer un particulièrement attendu Bloodborne Remake. Il faudra cependant attendre une annonce officielle pour affirmer ou infirmer ce récent rapport.

© FromSoftware

Source : MP1st