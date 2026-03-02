Véritable fantasme pour beaucoup de joueurs, le remake de Bloodborne aurait pu être une réalité. Mais malheureusement, c'est le studio From Software lui-même qui aurait empêché sa sortie.

Si on demande à un joueur PlayStation de citer les titres qu'on aimerait le plus revoir sortir dans une version moderne, il y a de fortes chances que le nom de Bloodborne sorte à un moment. Le jeu emblématique de From Software est clairement l'un des plus appréciés, souvent cité comme une référence du genre et adoré depuis sa sortie en 2015. Toutefois, pour en profiter aujourd'hui, il faut malheureusement se contenter des contraintes de l'époque. Seule sa version PlayStation 4 originale est disponible aujourd'hui. Alors forcément, Bloodborne Remake aurait beaucoup de sens. Et sans doute un succès monumental.

Bloodborne Remake aurait pu voir le jour, mais From Software a refusé

Naturellement, beaucoup de fans espéraient ainsi voir paraître une nouvelle version du jeu depuis des années, pourquoi pas dans le cadre d'un remake. Les rumeurs s'intensifient à chaque nouvelle conférence majeure organisée par Sony, mais on n'a jamais pu assister à la moindre officialisation. Pourquoi n'a-t-on jamais vu de remake de Bloodborne, alors que cela sonne comme une évidence pour beaucoup de joueurs ? Aujourd'hui, on apprend que le fantasme aurait pu devenir une réalité. Mais c'est le studio From Software lui-même qui aurait refusé.

Pour rappel, on apprenait il y a quelques jours la fermeture d'un studio emblématique de Sony. Le studio Bluepoint, véritable artisan du remake qui signait notamment l'excellent remake de Demon's Souls en 2020, a été gentiment remercié par Sony. 70 personnes perdront leur emploi au passage. Cette triste actualité ne s'arrête malheureusement pas là, et c'est le journaliste Jason Schreier qui a décidé de s'intéresser à l'affaire.

Dans une nouvelle enquête publiée sur le média Bloomberg, le journaliste américain dévoile qu'un remake de Bloodborne a bien été envisagé par le studio. Et ce, à plusieurs reprises. L'idée a vu le jour pour la première fois il y a quelques années, sans jamais pouvoir voir le jour. Jason Schreier dévoile cependant que « l'idée a été présentée à nouveau à From Software courant 2025 ». Tous les astres semblaient alignés pour que le projet se concrétise, mais Bluepoint a fait face à un mur. D'après des sources proches du dossier, c'est le studio From Software lui-même qui aurait posé son véto.

La fermeture du studio iconique Bluepoint

L'information survient d'ailleurs après qu'un ancien cadre de PlayStation, Shuhei Yoshida, ait émis lors d'une interview une théorie plutôt intéressante. Selon lui, le dirigeant de From Software aurait déjà envisagé un remake de Bloodborne, sans jamais avoir le temps de s'y pencher. Yoshida expliquait alors que le dirigeant du studio « ne voulait pas que qui que ce soit d'autre y touche ».

Dans son enquête, Jason Schreier explique donc que Bluepoint s'est rabattu sur d'autres projets, et épaulait notamment le studio Santa Monica sur la licence God of War. Plusieurs idées auraient été présentées à Sony (notamment une nouvelle version de Shadow of the Colossus), mais aucune n'a pu voir la lumière du jour ces dernières années. Le studio a ainsi passé plus d'un an sans nouveau projet. Même la toute récente annonce de God of War Remake ne les concernait pas.

Sony ferme ainsi les portes d'un studio très apprécié, et anéantit au passage les espoirs des fans de From Software. Si Bloodborne Remake doit voir le jour à un moment, cela semble désormais encore plus compliqué.

