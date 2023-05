Des portages de Bloodborne sur PC et PS5 ? De nombreux joueurs en rêvent et désespèrent de redécouvrir le jeu de FromSoftware. Forcément, chaque rumeur, chaque déclaration prend des proportions démesurées, comme nous le prouve les événements de ces dernières heures.

Oh non ! Encore des rumeurs autour de Bloodborne. Depuis le lancement de la PS5 nombreux sont celles et ceux à espérer que la pépite de FromSoftware subisse un petit lifting sur la nouvelle génération et/ou PC. Plusieurs influenceurs, créateurs de contenus et pseudo insider y sont allés de leur petite « information », mais toujours rien à l’horizon. Alors quand un ancien de PlayStation s’y met, le petit cœur fragile des fans s’emballe, mais gare à la déception.

Bloodborne PS5 refait parler de lui, mais il y a un mais

Quelques déclarations et Internet est encore en ébullition. Les fans de FromSoftware sont à la recherche du moindre indice pointant vers un remaster, un remake ou même un portage PC. On se souvient qu’un simple Tweet du compte officiel de la marque Sony avait pris des proportions démesurées avec un petit jeu de devinettes que certains ont interprété comme un teasing. Un engouement qui avait poussé l’entreprise à supprimer son post dans la foulée. Alors quand David Jaffe, ancien développeur de PlayStation (God of War, Twisted Metal) ajoute son grain de sel, c’est toute la Toile qui s’enflamme. Désormais reconverti en youtubeur, l’ancienne ponte de Santa Monica Studio a évoqué les nombreuses rumeurs autour de Bloodborne PS5 dans une de ses vidéos, suggérant trèèèèès fortement que c’était une réalité.

Il explique en effet avoir entendu parler d’une annonce autour de Metal Gear Solid Remake et Bloodborne lors du fameux PlayStation Showcase qui se tiendrait la semaine du 25 mai selon les dernières rumeurs. Alors ce serait quoi ? Une version PC, un remaster PS5 ? Les deux ? Il n’en sait pas plus, assure-t-il après avoir déclaré l’air de rien « On sait qu’un Bloodborne est en développement ». Il n’en fallait pas plus pour que les rumeurs autour du souls-like gothique victorien ne soient à nouveau sur toutes les lèvres.

Sauf que voilà, quelques heures plus tard Jaffe a calmé les ardeurs de chacun. « Je n’ai pas d’infos d’insider. On entend parler du remaster ou remake de Bloodborne depuis longtemps. Tout ce que j’ai dit, c’est que je connais une journaliste qui m’a dit que ça allait arriver, que c’était vrai et qu’il devrait être révélé tôt ou tard, et c’est tout. Mais moi ? J’en ai aucune foutue idée » a-t-il ajouté dans une nouvelle vidéo pour se distancer un peu plus de la rumeur. Le problème ? C’est que les fans inconditionnels de Bloodborne n’ont retenu que la partie évoquant les on-dits d’une journaliste anonyme. On n’a pas finit d’en entendre parler…