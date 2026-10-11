Sorti en 2015 exclusivement sur PS4 et jamais porté sur une autre plateforme, Bloodborne reste pourtant pour beaucoup l'un des plus grands chefs d'œuvre de FromSoftware. Propriété de PlayStation, ce titre très populaire n'a cependant jamais eu droit à un portage, Remaster ou Remake sur PS5, malgré l'énorme potentiel d'une telle chose, et encore moins sur PC. C'était cependant sans compter sur des fans qui ont tout récemment enfin pu offrir une version PC native du titre, entièrement fonctionnelle, mode coopération et PvP inclus. À noter toutefois que cela passe par de l'émulation, considérée comme illégale, même en possédant le jeu original, selon les conditions d'utilisation de PlayStation. Un « portage » à employer donc à ses risques et périls.

Le portage natif de Bloodborne sur PC, créé par des moddeurs, est une forme d'émulation téléchargeable et installable relativement facilement sur GitHub et en suivant les instructions. Cette version offre non seulement une meilleure résolution et de meilleures performances que la version originale sur PS4 (y compris par rapport à une lecture sur PS5), mais il propose également une multitude de fonctionnalités exclusives et d'améliorations absentes de la version de 2015. Voici quelques-uns de ses meilleurs atouts :

Bloodborne tourne nativement sur PC, sans nécessiter d'interprète CPU ni de recompilateur.

Le portage prend en charge une fréquence d'images de 60 fps ou plus, contre 30 fps sur PS4, même en jouant sur PS5.

Des résolutions personnalisées, notamment les formats ultra-larges natifs 21:9 et 32:9.

Prise en charge complète du clavier et de la souris, avec des commandes entièrement reconfigurables.

Un menu graphique dédié offrant aux joueurs un contrôle accru sur les visuels et les performances.

Prise en charge de la coopération en ligne, permettant aux joueurs de Bloodborne de s'invoquer mutuellement via le serveur privé « The Hunter’s Dream », ce qui fonctionne également pour le PvP.

Pleine compatibilité avec des mods.

Fonctionne très bien sur le Steam Deck

© Sony Computer Entertainment / FromSoftware.

Est-il légal de jouer à ce portage natif du jeu sur PC ?

L'émulation se situe dans une zone grise, tant sur le plan juridique que moral. Dans le cas de Sony PlayStation et en l'occurrence de Bloodborne, les conditions d'utilisation interdisent explicitement l'émulation et la modification de ses logiciels. Cela signifie que même si un projet ne distribue pas le jeu protégé par le droit d'auteur lui-même et n'utilise pas ses ressources originales, son utilisation n'est pas pour autant nécessairement autorisée par la loi.

Il est toujours possible de jouer légalement à Bloodborne sur PlayStation 4, et le titre est également rétrocompatible sur PlayStation 5, mais ne profite pas de meilleures performances sur la console dernière génération. Espérons que FromSoftware et Sony Interactive Entertainment sortiront un jour un Remaster ou Remake digne de ce nom, voire un Bloodborne 2, mais mieux vaut ne pas trop se perdre dans ce Rêve du Chasseur.

Source : GitHub