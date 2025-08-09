Ce n’est pas demain la veille que l’on aura le droit à notre remake ou remaster de Bloodborne sur PS5. Il faut se faire une raison, FromSoftwware et Sony ne semblent pas décidés à faire quoi que ce soit malgré la très forte demande. De même, les joueurs PC espèrent toujours voir le jeu officiellement débarquer sur leur plateforme, mais là encore pour le moment, développeur et éditeur font les sourds. Mais ça n’a pas empêché des petits malins à faire le portage eux-mêmes avec des résultats supérieurs aux attentes, même au-delà du rendu sur PS4.

Bloodborne enfin fluide sur PC

Bloodborne est sorti au balbutiement de l’ère PS4 et est instantanément devenu un jeu cultissime. Son univers atypique fait de dark fantasy et d’horreur victorienne et même lovecraftienne, fait mouche et les fans sont légion. À n’en pas douter, c’est l’un des meilleurs jeux de la PS4 et de FromSoftware, à tel point que bien des années plus tard, tout le monde demande un remake ou au moins un remaster pour y jouer dans d'excellentes conditions. C’était là le seul problème de Bloodborne finalement : ces limitations techniques. Aliasing, framerate en chute libre et autres artefacts visuels pouvaient venir gâcher la fête et c’était même parfois difficile lors de certaines parties du jeu. Depuis, si aucune solution officielle n’a été trouvée, les fans eux n’ont pas attendu et on fait un portage maison grâce à l’émulation. On précise par avance qu’obtenir des jeux piratés ou de manière non officielle est illégal.

Un jeu plus beau que sur PS4

Cela étant, le résultat est plutôt impressionnant. À l’heure d’aujourd’hui, Bloodborne tourne à 60 fps sans mal sur de toute petite configuration avec seulement 4Go de VRAM, c’est trois fois rien même comparé aux consoles actuelles. Cerise sur le gâteau en plus d’êtres fluide, le jeune est plus joli visuellement. L’aliasing et les artefacts visuels sont presque tous corrigés, bien que quelques problèmes subsistent encore. Il n’empêche que c’est très prometteur et que ça prouve surtout qu’il ne faut pas grand-chose pour que ça fonctionne du tonnerre.

Si maintenant Sony et FromSoftware pouvaient faire quelque chose à leur tour, on en serait tous ravis. Pour le moment, on vous laisse vous rincer l'œil sur une vidéo de gameplay capturé par un joueur qui profite du jeu dans les meilleures conditions possibles. Et quant à vous simple mortel, si vous voulez profiter du jeu, il faudra obligatoirement y jouer sur PS’ ou PS5 via la rétrocompatibilité.