Plus de 10 ans après la sortie de Bloodborne et six ans après celle de la PS5, l'une des exclusivités les plus populaires de Sony n'a jamais eu droit à un remake/remaster ou même une mise à niveau, mais aura toutefois droit à... un film. Pire encore, un patch amateur a disparu sous la pression même de PlayStation. À défaut d'une initiative officielle, un autre fan a proposé une mise à niveau de son cru, qui offre d'énormes gains de performance pour le chef d'œuvre de FromSoftware, et pourrait faire de même pour d'autres titres sortis sur PS4, à condition de faire preuve de beaucoup d'huile de coude.

Une mise à niveau officieuse de Bloodborne qui le rend enfin parfaitement jouable sur PS5

Plusieurs raisons pourraient expliquer pourquoi Bloodborne n'a jamais eu droit à une remise au goût du jour quelconque sur PS5, dont le respect de la volonté du réalisateur Hidetaka Miyazaki de ne laisser personne d'autre toucher à son bébé jusqu'à la fermeture de Japan Studio. Mais l'hypothèse la plus répandue serait qu'une telle initiative représenterait un défi trop complexe, car risquerait de casser le jeu conçu pour un framerate bloqué à 30 fps. Pourtant, cela n'a pas empêché des fans de proposer des alternatives, comme en l'occurrence le moddeur Christina.

Digital Foundry a ainsi testé une série de correctifs système de ce moddeur Christina, ce qui a permis à Bloodborne de tourner en 4K native à 30 fps, en 1440p à 60 fps, voire atteindre les 120 fps en 1080p. Cela offre une fluidité indubitable par rapport à la version PS4 bloquée à 30 fps en 1080p, remarquable sans altérer la logique fondamentale de Bloodborne. Pour y parvenir, il a toutefois fallu modifier la PS5 en débloquant les fréquences d'horloge maximales du processeur et du GPU, tout en allouant 4 Go de mémoire système supplémentaires au jeu.

De telles modifications ne sont donc pas accessibles à tout le monde, mais offrent une expérience inégalable pour Bloodborne. De tels résultats pourraient d'ailleurs s'appliquer à d'autres titres de la PS4, mais il faudrait pour cela que Sony déploie de manière globale une mise à jour de rétrocompatibilité similaire à ce qu'a fait le moddeur Christina. Un espoir plausible ou condamné à la Nuit du Chasseur ? Cela reste à voir.

Source : Digital Foundry sur YouTube