Bloodborne continue de hanter les esprits, mais pas de la façon que les joueuses et joueurs aimeraient. Une récente révélation vient ternir les espoirs des fans.

Depuis des années, la communauté scrute le moindre écho, décortique chaque fuite, rêvant de replonger dans les allées cauchemardesques de Yharnam. Portage, remaster, suite... tout serait pour revoir Bloodborne aux yeux des fans. Même si PlayStation et FromSoftware jouent parfois avec leurs nerfs, toujours rien à l'horizon. Or, ce ne serait pas près de changer à en croire les dernières rumeurs.

Toujours pas de miracle en vue pour Bloodborne

Après le tour de Nintendo, Sony nous préparerait une nouvelle conférence très prochainement. Certains insiders rapportent même que le prochain State of Play aurait lieu pas plus tard que cette semaine. Dès lors, les rumeurs vont bon train concernant ce qu'il pourrait nous donner à voir. Alors, comme à chaque fois, les fans nourrissent l'espoir de voir quelque chose à propos de Bloodborne.

Mais, une fois de plus, le porteur de la mauvaise nouvelle n'est autre que le journaliste Jeff Grubb. Généralement bien informé, il aimerait satisfaire les plus rêveurs des fans de Bloodborne. Or, dans l'épisode 415 de son podcast Game Mess Decide, il explique avoir récemment consulté ses sources. Malheureusement, celles-ci l'ont informé que « rien ne se passe » autour de la licence.

Toujours pas de portage PC, ni sur PS5. Encore moins de suite à l'horizon. Reste que l'ombre de Yharnam continue de planer sur l'industrie. Sony et FromSoftware savent que la demande pour un retour de Bloodborne est bien réelle et, surtout, qu'elle ne faiblit pas. Même si le titre est toujours condamné au silence pour le moment, l'entêtement de la communauté pourrait un jour payer.

Il faut aussi rappeler que FromSoftware est un studio très occupé. Même si Bloodborne est un jeu adoré dont beaucoup souhaitent le retour, même si ce devait n'être “que” pour un patch 60 FPS, il enchaîne les projets d'envergures. Rien qu'actuellement, il se concentre plutôt sur le suivi d'Elden Ring Nightreign et la production de The Duskbloods. Et encore, ce n'est là que ce qui a trait directement à la scène vidéoludique. Les équipes planchent également sur l'adaptation du GOTY de 2022, tout en supervisant l'anime Sekiro. Dès lors, tout viendra à point si ça doit arriver.