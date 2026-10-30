11 ans après sa sortie, beaucoup de fans ont abandonné l'espoir de voir un jour le jeu Bloodborne en lui-même recevoir de quelconques nouveautés, qu'il s'agisse d'un patch 60 fps sur PS5, d'un Remaster/Remake ou d'une suite. Alors que The Duskbloods, le prochain jeu de FromSoftware, a décalé sa sortie à 2027 et que son titre lovecraftien adoré est désormais jouable nativement sur PC grâce à des moddeurs, c'est son adaptation en film qui refait parler d'elle par l'entremise de son producteur, le YouTuber Jacksepticeye, qui a annoncé que le projet semble progresser à bon rythme, avec notamment une histoire désormais bien établie.

Où en est l'adaptation en film de Bloodborne ?

À la CinemaCon 2026, les fans de Bloodborne ont fait contre mauvaise fortune bon cœur en apprenant l'existence d'un film d'animation, à défaut de nouvelles concrètes s'agissant du jeu en lui-même. Pour le produire, Sony avait jeté son dévolu sur Sean McLoughlin, ou Jacksepticeye sur YouTube. Le créateur de contenu est notamment connu pour être un énorme fan de FromSoftware, lui-même ayant déclaré à plusieurs reprises que « les jeux de FromSoftware sont ma raison d'être », malgré un certain scepticisme face à ce choix de la part de la communauté.

Dans une récente interview auprès de IGN, le producteur du film d'animation de Bloodborne a en tout cas annoncé de plutôt bonnes nouvelles à son égard, en indiquant notamment qu'il a désormais un scénariste et un réalisateur, et que l'adaptation devrait raconter une histoire tout à fait originale dans l'univers de la licence de FromSoftware. « Les choses ont manifestement beaucoup progressé depuis l'annonce initiale du projet », a déclaré Jacksepticeye.

« Nous avons déjà bien défini où se dirige l'histoire de ce film Bloodborne, et nous avons réuni les personnes nécessaires pour concrétiser ce projet. J'espère que nous pourrons, assez rapidement, faire des annonces pour révéler les personnes impliquées et la direction que prend le projet, tout en dévoilant quelques éléments de l'intrigue et l'état d'avancement des travaux », a ajouté le producteur de l'adaptation de Bloodborne.

© Sony Interactive Entertainment/FromSoftware.

Quand attendre cette adaptation du titre emblématique de FromSoftware ?

Compte tenu du fait que l'adaptation en film d'animation de Bloodborne a fait l'objet d'une annonce cette année et que son producteur ne se sent pas encore prêt à dévoiler l'identité des scénariste et réalisateur derrière le projet laisse entendre que, malgré une bonne progression des événements, il faudra faire preuve de beaucoup de patience avant d'en voir la couleur. Les films d'animation prennent définitivement du temps pour voir le jour, et plusieurs années d'attente ne sont clairement pas à exclure.

Gageons tout de même que cette adaptation de Bloodborne devrait arriver avant un terriblement attendu patch 60 fps ou Remaster/Remake du jeu original sur des plateformes modernes, compte tenu du fait que Sony, détenteur des droits de la licence, n'a visiblement pas de projet vidéoludique à son égard, et que FromSoftware fait depuis cavalier seul sur ses propres projets.

Source : IGN