Comme une grande majorité de fans de Bloodborne, un ancien patron influent de PlayStation ne s'explique pas l'absence de Remaster PS5 et PC du chef d'œuvre acclamé de FromSoftware.

Depuis début juillet 2026, PlayStation est au cœur d'une polémique virulente suite à son annonce de la fin de la fabrication de disques à l'horizon 2028. Une décision parmi d'autres qui a suscité une grande indignation de la part de sa communauté. Cela et son obstination de créer un jeu-service à succès, quitte à sacrifier de multiples studios dans la tentative, ou encore pendant un temps une frénésie des remasters, sauf un que les fans appellent de leurs vœux depuis des années : Bloodborne. À l'occasion de la Computer Entertainment Developers Conference 2026, Shuhei Yoshida, ancien patron de PlayStation, a de nouveau partagé l'incrédulité des fans face à ce mystère eldritchien.

Le silence autour de Bloodborne reste un mystère même pour un ancien patron de PlayStation

Lors de son intervention à la Computer Entertainment Developers Conference, Shuhei Yoshida, ancien président de PlayStation, a a exprimé son incompréhension face à la décision de Sony de maintenir Bloodborne, son Soulslike favori, en qualité de simple exclusivité sur PS4. « Bloodborne compte de nombreux fans à travers le monde et ne dispose toujours pas de version PS5. Les équipes internes de PlayStation sortent une multitude de remasters ; alors pourquoi ne pas sortir celui-ci ? Il n'y a pas non plus de version PC ».

« On me demande souvent pourquoi PlayStation n'a jamais rien fait sur Bloodborne depuis sa sortie il y a 11 ans, mais c'est un mystère total même pour moi. Peut-être qu'il en ressortira quelque chose un jour, peut-être pas. Peut-être qu'il y aura une édition spéciale, peut-être pas. En tant qu'énorme fan du jeu, j'espère qu'ils ne l'ont pas complètement oublié », poursuit Shuhei Yoshida.

Un avenir incertain pour l'une des plus grandes œuvres de FromSoftware

Pour l'heure, PlayStation ne semble avoir absolument aucun plan de remettre au goût du jour Bloodborne, en tout cas sur le plan vidéoludique. On sait toutefois qu'un film est à l'étude, produit par Sean McLoughlin, plus connu par son pseudonyme Jacksepticeye, et qui se dit également être un énorme fan du chef d'œuvre de FromSoftware. En parlant du studio populaire, celui-ci a depuis poursuivi sa route sans PlayStation. Après l'éclatant succès d'Elden Ring, son prochain jeu, The Duskbloods, se prépare pour un Network Test avant sa sortie exclusivement sur Nintendo Switch 2.

Si remaster/remake ou autre projet visant à revitaliser Bloodborne il y a, ce sera donc a priori sans ses créateurs originels. Et compte tenu du fait que PlayStation a fermé le talentueux studio Bluepoint Games sans autre forme de procès, malgré les excellents remakes de Demon's Souls et Shadow of the Colossus, difficile de voir qui d'autre serait plus indiqué pour reprendre le flambeau...

Source : CEDEC 2026 sur YouTube