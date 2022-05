Il faut battre le fer tant qu’il est encore chaud. Avec le succès monumental d’Elden Ring, Sony et FromSoftware pourraient prochainement donner des nouvelles d’un jeu attendu : le portage de Bloodborne sur PS5 et PC.

Bientôt une annonce du Bloodborne PC / PS5 ?

Bientôt du nouveau pour Bloodborne ? Maintenant que certains ont terminé Elden Ring ou ont découvert un tout nouveau genre grâce à lui, nombreux sont les joueurs à espérer que FromSoftware redonne signe de vie. En haut du classement des espoirs les plus fous : un portage PS5 ou PC de Bloodborne. Bonne nouvelle, le jeu légendaire sorti en 2015 pourrait prochainement donner de ses nouvelles.

C’est en tout cas ce qu’affirme Colin Moriarty, journaliste d’IGN au micro du podcast Sacred Symbols. L’air de rien, il a glissé une petite phrase qui commence déjà à enflammer la toile. Alors qu’ils discutaient des meilleurs jeux de la PS4, l’insider a lâché « vous n'avez pas fini d'entendre parler de Bloodborne, je vous le dis ». Peut-être que le Summer Game Fest 2022 sera enfin l’occasion d’entendre parler du portage de Bloodborne PC dont beaucoup rêvent.

Sony pourrait surfer sur le carton d'Elden Ring

Pour l’instant il faudra se contenter de ça pour le moment. Cependant, le journaliste avait déjà vu juste par le passé en annonçant en avance Ratchet & Clank ou encore le remake de Demon’s Souls sur PS5. Ce petit teasing est donc de bon augure. Cela fait déjà plusieurs mois que des rumeurs présagent l’arrivée d’une remise à niveau de l’exclusivité PS4. Sans surprise, il serait question de 60 fps, de 4K et de compatibilité totale avec la manette DualSense.

En tout cas, on voit bien Sony et FromSoftware surfer sur le carton absolu d’Elden Ring. Véritable succès commercial et critique, le souls-like a tout raflé sur son passage en début d’année. Avec 12 millions d’adeptes trouvés rien qu’en février, Bloodborne PC et PS5 pourrait attirer un tout nouveau public. Comme d’habitude, il faudra néanmoins attendre avant de connaître le fin mot de l’histoire. Mais vu que Sony souhaite sérieusement intensifier les portages de ses jeux PlayStation sur PC, ça semble fort probable.