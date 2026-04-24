11 ans après la sortie de Bloodborne, Sony a enfin fait un geste à l'attention des fans en annonçant... un film d'animation à l'occasion de la CinemaCon 2026. Au grand dam de la plupart des joueurs, l'idée d'un remake risque de ne jamais voir le jour à ce stade, surtout compte tenu de la décision choc par PlayStation de fermer Bluepoint Games. Qu'à cela ne tienne, une adaptation sur le grand écran du titre légendaire de FromSoftware est dans les cartons, et son producteur a assuré de son engagement pour proposer une œuvre digne du jeu original.

Un film Bloodborne à la hauteur du rêve du chasseur, d'après son producteur

Après le film live-action d'Elden Ring produit par A24 et No Defeat, un film d'animation sur Sekiro, c'est donc Bloodborne, autre licence phare de FromSoftware, qui aura également droit à un long-métrage adaptation dans le même style visuel. En attendant d'en apprendre plus à son sujet, on connaît toutefois l'identité de son producteur : Sean McLoughlin, plus connu sur YouTube par son pseudonyme Jacksepticeye.

Dans une interview auprès d'IGN, celui-ci a tenu à rassurer les fans de Bloodborne s'agissant de son rôle en tant que producteur pour son adaptation en film d'animation. « Je ne me fais aucune illusion : il ne faut pas trop changer les choses ni tout gâcher. Mon rôle est de préserver le ton, l'ambiance et l'atmosphère d'origine. C'est ça le plus important : l'atmosphère dans les jeux FromSoftware est inégalable. Je prends mon rôle très à cœur en tant que fan absolu de Bloodborne, je vis pour les jeux FromSoftware, et ma priorité absolue n'est pas de faire le maximum d'argent avec ce film ».

Ceci vient en réponse à de nombreuses réactions très critiques suite à l'annonce par Sony d'un film d'animation Bloodborne, en lieu et place, à tout hasard, d'un remake déséspérément attendu depuis des années, et surtout en apprenant qui en était le producteur, avec des mèmes parfois très cinglants. « J'ai vu des mèmes où des gens publient des photos de moi en disant que je suis en train de ruiner la franchise. Je les trouve vraiment drôles, et ça montre à quel point ils sont passionnés à propos de Bloodborne. Et je veux qu'ils sachent que j'entends proposer la meilleure adaptation possible autant pour eux que pour moi en qualité de fan absolu ».

Source : IGN sur X.com