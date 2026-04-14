Ah Bloodborne et son remake, un fantasme collectif auquel Sony semble obstinément refuser de donner vie. Avant sa fermeture définitive, Bluepoint Games aurait pourtant tenté de faire valider un tel projet, sans parvenir à avoir l’aval de PlayStation malgré son travail salué sur Demon’s Souls Remake. Les joueurs patientent. Ils espèrent, ne serait-ce au moins qu’un patch à 60 FPS, mais rien. Et puis soudain, sans crier gare, Sony fait officiellement une annonce autour de Bloodborne que personne n’a vue venir.

Bloodborne va passer par la case animation

Il y a des annonces bien huilées, que l’on voit venir des jours ou des mois avant, avec ou sans leak. Puis, il y a celles qui, sans prévenir, réveillent toute une communauté en un énorme coup de sang collectif. Lors de la CinemaCon 2026, Sony a lâché une bombe, l’air de rien : Bloodborne suivra les traces de Sekiro avec son propre film d’animation, qui sera classé R, autrement dit, il sera interdit aux mineurs, avec du sang, beaucoup de sang. Si l’annonce a, en soi, de quoi surprendre, difficile de ne pas faire une grimace d’étonnement en voyant à qui la production a été confiée : Sean McLoughlin alias Jacksepticeye, l’un des streamers qui a parlé avec le plus de soin et d’amour de Bloodborne.

« Je vais tout faire pour que ce soit la meilleure adaptation possible. Non seulement c’est mon jeu préféré de tous les temps, mais je sais également à quel point les fans sont passionnés pour ce jeu et combien ils en veulent plus », explique le streamer dans un message posté sur Reddit. Dans une industrie où les adaptations sont souvent pilotées par des gens qui ont vaguement vu la jaquette, avoir un producteur qui connaît la différence entre un Chasseur et un Clerc Bestial, c’est déjà un bon point de départ. D’après Sanford Panitch, président de Sony Motion Picture, le film restera « très fidèle à l’esprit de Bloodborne ». Une promesse qu’on a déjà entendue mille fois, souvent avant de voir des adaptations se transformer en navets qui peinent à capturer ne serait-ce qu’une étincelle du matériau d’origine.

De l'espoir pour un remake ou des versions PS5/PC ?

Vous vous en doutez, les réactions de la communauté oscillent entre l’espoir et le pessimisme. « Ils sont vraiment prêts à tout faire, sauf le remake et la version PC à 60 fps qu’on demande », commente par exemple un joueur. Un exemple parmi tant d’autres, symptomatique d’une frustration généralisée, mais aussi d'espoir. Celui, peut-être un peu naïf, d’une machine à marketing suffisamment bien huilée pour qu’un patch, un remaster ou même un remake de Bloodborne sorte en même temps que ce film d’animation, qui ne dispose d’aucune fenêtre de sortie pour l’instant.

Source : Sony