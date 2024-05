Bloodborne Remake. Deux mots qui suffisent à faire fantasmer toute une communauté. Les joueurs en rêvent, le réclament corps et âme : ils veulent un retour du souls-like victorien en 60 fps et en 4K sur PS5 et sur PC. Les rumeurs autour d’un éventuel portage étaient insistantes, puis réduites à néant. Toujours rien à l’horizon et selon une source qui s’est montrée fiable par le passé, un tel projet serait bien à l’étude, mais il faudrait davantage se tourner vers la PS6 que la génération actuelle. En attendant une potentielle annonce, FromSoftware a visiblement trouvé un moyen de rassasier la faim de la communauté. Et s’il y avait un peu de Bloodborne dans le DLC d’Elden Ring ?

Du Bloodborne dans Elden Ring ?

FromSoftware récidive. Le studio japonais a mis le feu aux poudres la semaine dernière avec une simple image dévoilant un nouveau monstre que vous pourrez rencontrer dans Elden Ring Shadow of the Erdtree. Une illustration sublime, mais qui a suscité de vives réactions pour tout autre chose : l’ennemi en question ressemble comme deux gouttes d’eau aux Lanternes Hivernales. D’horribles créatures qui rendaient littéralement fous tous ceux qui auraient l’audace de les regarder d’un peu trop près. Cela aurait pu être une simple coïncidence, Yasuhiro Kitao, producteur d’Elden Ring, a partagé une nouvelle image qui ressemble à s’y méprendre à Bloodborne.

Pas un seul, pas une seule légende, mais ça n’a jamais empêché la communauté de spéculer. Tout porte à croire cependant qu’il s’agirait d’un des nouveaux donjons du DLC d’Elden Ring, qui pourrait alors recapturer l’ambiance gothique si distinctive de Bloodborne. En éclaircissant l’image, on peut remarquer quelques détails, comme des statues de ce qui semble être des griffons ou des dragons, et même des cages suspendues dont l’une est détruite. Certains joueurs pensent alors qu’il y aura plus d’ennemis volants dans le DLC d’Elden Ring, mais cela ne reste qu’une théorie.

Non, ce n'est pas Bloodborne, mais le DLC d'Elden Ring ©Yasuhiro Kitao

Est-ce que l’extension contiendra vraiment un peu de Blooborne ou du moins son ambiance pour faire patienter les fans ? Réponse le 21 juin avec la sortie d’Elden Ring Shadow of the Erdtree, ou peut-être un peu avant lors du Summer Game Fest si FromSoftware prépare une vraie surprise.