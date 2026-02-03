Si Elden Ring aura définitivement été le jeu de la grande consécration pour FromSoftware, de nombreux autres titres du studio n’ont pas non plus manqué de marquer l’esprit des joueurs. On pense bien évidemment à Dark Souls et Sekiro: Shadows Die Twice, mais aussi à celui qui reste sans aucun doute le petit chouchou des fans de souls-like : Bloodborne. Un titre qui, au grand regret de certains, ne semble pas voué à connaître de suite, de remake ou même de remaster pour l’instant, mais qui réserve tout de même de belles surprises à la communauté.

La collection de vinyles Bloodborne est dispo en précommande

En effet, tandis que Bloodborne célébrait déjà son dixième anniversaire en mars 2025, PlayStation et FromSoftware annonçaient leur intention de fêter l’événement comme il se doit il y a maintenant plusieurs mois. Ainsi, les plus mélomanes et collectionneurs des fans pourront bientôt profiter de l’exceptionnelle bande originale du jeu au format vinyle, par le biais d’une collection spéciale réalisée en collaboration avec Laced Records. Prévue pour le 5 juin 2026, celle-ci paraîtra alors sous plusieurs formats, qui sont les suivants :

Un coffret collector « Laced Exclusive Edition Vol. 1 & 2 », qui réunit le double vinyle de 2019 ainsi qu’un troisième vinyle comprenant neuf titres supplémentaires (parmi lesquels se trouvent notamment les thèmes des combats contre Ludwig et Lady Maria)

L’édition Deluxe « Bloodborne Volume 1 », qui comprend le double vinyle de 2019

L’édition « Bloodborne Volume 2 », qui comprend uniquement le vinyle avec les neuf titres supplémentaires





© Laced Records

De quoi permettre à tout un chacun de trouver son bonheur, donc, en sachant que toutes ces versions sont maintenant disponibles à la précommande sur le site de la FNAC. Précisons au passage que pour vous offrir l’intégrale de la collection avec le coffret collector, il vous en coûtera la somme de 115.99€, tandis que le Volume 1 et le Volume 2 sont respectivement vendus aux tarifs de 44.99€ et 31.99€. Oui, ce n’est pas forcément donné, mais vous connaissez le dicton : quand on aime, on ne compte pas. Et c’est qu’on l’aime beaucoup, ce Bloodborne !

Source : FNAC