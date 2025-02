En mars prochain, Bloodborne célébrera ses 10 ans et il est toujours aussi culte aux yeux des fans. Mais malgré tout l'amour porté au jeu par les joueuses et joueurs du monde entier, le titre demeure coincé sur PS4. Il n'y a eu aucun patch PS5 officiel, et encore moins de remaster, alors même que Days Gone Remastered va sortir le 25 avril 2025. Un non sens pour beaucoup de monde. Et ce qui est encore plus incompréhensible pour la communauté, c'est l'absence d'une suite, mais à ce niveau, ça pourrait enfin bouger. Bloodborne 2 fait officiellement parler de lui, le rêve bientôt réalité ?

Bloodborne 2 sur PS5 ou PS6 ? Le rêve est permis !

Devant l'absence de remaster ou de patch PS5 pour faire tourner Bloodborne en 60fps, des moddeurs ont pris les choses en main avec deux projets bien distincts. En 2021, Lance McDonald a sorti une mise à jour non officielle afin d'avoir le jeu en 60fps sur console. Malheureusement, Sony Interactive Entertainment a sonné la fin de la récréation il y a quelques jours en voyant une requête DMCA à l'auteur. Une demande qui permet au constructeur de faire supprimer tout contenu pour violation de droits. Une décision controversée qui interroge surtout après toutes ces années.

Ensuite, il y a Bloodborne Project Remastered sur PC - une version qui fonctionne via émulateur - qui, lui, continue son développement et de faire des progrès. Mais jusqu'à quand ? Si PlayStation a pris la décision de faire retirer un simple patch, un remaster complet risque de subir le même sort. Bien que les fans demandent clairement un remaster de ce jeu culte, ils ne diraient pas non à un Bloodborne 2. Certains d'entre eux ont d'ailleurs fait part de leur doléances sur le subreddit japonais du titre pour proposer des axes d'améliorations comme le système de verrouillage ou le temps de trajets jugé trop long entre un point de réapparition et un boss très difficile.

Et si les fans étaient enfin entendus ? Après le Test Réseau d'Elden Ring Nightreign, FromSoftware a envoyé un sondage pour savoir si les gens ont apprécié Bloodborne et s'ils aimeraient jouer à une suite. « Je l'ai vraiment aimé. Je jouerais sans hésite à une suite s'il y en a une » est l'un des choix. Alors Bloodborne 2 sur PS5 ou PS6 ? Le rêve est permis, mais il y a des chances que ce ne soit pas avant plusieurs années et donc plutôt sur PlayStation 6.

Source : SoulsCountdowns.