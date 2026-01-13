Trônant aux côtés des meilleurs Souls avec Elden Ring, Bloodborne n’est pas seulement adoré des joueurs : il occupe aussi une place très importante dans le cœur de son créateur.

Gagnant toujours plus en popularité et en succès au fil des années, le genre des Souls a véritablement explosé aux yeux du grand public avec Elden Ring, qui aura plus que jamais été le jeu de la consécration pour FromSoftware. Mais au-delà de ce hit aux plus de 30 millions d’exemplaires vendus, s’il y a bien un jeu qui tient au cœur des fans, c’est Bloodborne. C’est pourquoi beaucoup continuent d’ailleurs d’espérer qu'un Bloodborne 2 puisse voir le jour à l'avenir, ou au moins un remaster du premier jeu. Et si cela n’arrive pas, cela restera définitivement un crime.

Vous adorez Bloodborne ? Vous n’êtes pas les seuls !

Et pour cause, non content d’occuper une place très importante dans le cœur des fans, Bloodborne est aussi une œuvre visiblement très importante aux yeux de son créateur, Hidetaka Miyazaki, pour qui elle représente quelque chose de « spécial ». C’est en tout cas en ces termes qu’il en a récemment parlé dans les colonnes de Game Informer, où il est notamment revenu sur les coulisses de la production du jeu et le rôle de ce dernier dans sa carrière.

« Bloodborne est également un jeu spécial pour moi. […] Pour de multiples raisons. La première, c’est que cela a probablement été le cycle de développement le plus difficile que nous ayons connu du point de vue du studio. La seconde, et peut-être la plus importante encore, c’est le caractère très personnel que ce projet revêtait pour moi dans la mesure où j’y ai insufflé beaucoup de mes propres idées. Que ce soit au niveau de l’histoire, de la construction de l’univers, ou même des mécaniques et des systèmes de jeu qui sont en place » Hidetaka Miyazaki, lors d'une interview menée par Game Informer

Ceci explique ainsi pourquoi pour Miyazaki, Bloodborne représente sans aucun doute « le reflet le plus fidèle de sa façon d’apprécier un jeu », un sentiment qu’il aura alors assurément réussi à retransmettre à des millions de joueurs. Et autant dire qu’après une telle déclaration, la demande des fans à l’idée d’avoir un Bloodborne 2, un remaster, ou même un remake de cet opus sorti en 2015 ne risque pas de faiblir de sitôt. Même si, malheureusement, tout ne dépend pas de FromSoftware.

Un nouveau Souls arrive cette année

À défaut, sauf surprise vraiment inattendue, d’avoir droit à Bloodborne 2 dans les mois ou les années à venir, rappelons tout de même que le studio n’arrivera pas les mains vides en 2026. À une date qui reste encore à préciser, FromSoftware sortira en effet une nouvelle franchise baptisée The Duskbloods, dont l’ambiance n’est justement pas sans rappeler celle de Bloodborne. Reste juste à voir si le projet, annoncé comme un jeu multijoueur PvPvE exclusif à la Nintendo Switch 2, parviendra à trouver grâce aux yeux des fans comme Elden Ring Nightreign.

Source : Game Informer