Le 24 mars 2015 (ou le 25 en Europe), Bloodborne sortait en exclusivité sur PS4, et allait créer un petit séisme pour la console de PlayStation et les productions de FromSoftware. Avec son univers lovecraftien aussi terrifiant que passionnant, son gameplay plus incisif, au point de faire muter le genre instauré par le célèbre studio japonais de Souls-like à Soulsborne, il s'agit pour beaucoup d'un des tous meilleurs jeux de FromSoftware, et l'une des meilleurs exclusivités de la branche gaming de Sony. Pourtant, son dixième anniversaire semble s'être fêté dans l'indifférence totale de la part de PlayStation. Comme en signe de défiance, la communauté prend les choses en main pour offrir au titre les célébrations qu'il mérite.

Un dixième anniversaire entre ombre et lumière pour Bloodborne

Alors que des titres qui n'en avaient pas autant besoin comme Days Gone ou Horizon Zero Dawn ont eu droit à un passage par la case Remaster, Bloodborne semble rester le vilain petit canard de PlayStation, malgré son énorme aura auprès des joueurs, et d'excellents chiffres de vente révélés suite à la terrible attaque par ransomware d'Insomniac en 2023, avec sept millions de copies écoulées de 2015 à 2022. Après 10 ans d'existence, le titre de FromSoftware n'a toujours pas reçu un patch 60 fps demandé à cor et à cri par la communauté (un patch officieux développé par un fan a en revanche été carrément attaqué en justice il y a peu par Sony), ni la quelconque trace d'un Remake/Remaster, et encore moins d'une suite.

Si l'on en croit l'ex-employé de PlayStation Shuhei Yoshida, un tel silence radio serait en réalité plutôt à imputer à Hidetaka Miyazaki, PDG de FromSoftware, qui ne « veut confier son bébé à personne d'autre » et qui n'a « pas aimé la manière dont PlayStation l'a traité avec Demon's Souls ».

Un Retour à Yharnam organisé en signe de défi par la communauté

Pour autant, tout porte à croire que PlayStation préfère ignorer l'existence de Bloodborne, en témoigne une absence totale de communication de sa part, même pour lui souhaiter son dixième anniversaire. Quelque peu outragée par cela, la communauté s'est rassemblée pour organiser par elle-même un Retour à Yharnam, histoire de marquer le coup. On peut notamment voir sur le subreddit du jeu une invitation à (re)lancer le jeu, créer un nouveau personnage, repartir à la chasse, et laisser un message « Vous êtes dans la confidence, n'est-ce pas ? » dans le Rêve du Chasseur aux autres chasseurs, notamment en signe de protestation face au silence de PlayStation.

Est-ce vraiment à dire que PlayStation a véritablement oublié Bloodborne ? Pour rappel, Sony entend devenir le plus gros actionnaire de Kadokawa, le groupe possédant notamment FromSoftware. Peut-on encore se prêter à espérer qu'un nouveau partenariat entre PlayStation et le studio japonais est donc possible, autour de Bloodborne ou d'une autre licence ? L'avenir le dira.

