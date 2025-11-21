Bloodborne fêtait cette année ses 10 ans, et à défaut d'une célébration en bonne et due forme par Sony, voici une jolie surprise aux fans pour marquer tout de même le coup.

Bloodborne fêtait pour rappel ses 10 ans fin mars 2025 (plus précisément le 25 mars en Europe) depuis sa sortie en exclusivité sur PS4. Ce mois-là, la licence pourtant très populaire appartenant à Sony a fait l'objet d'un assourdissant silence de la part du studio japonais. À tel point que les fans ont pris sur eux de fêter cet anniversaire charnière du titre emblématique de FromSoftware à leur manière. Sept mois plus tard, et toujours face au silence de PlayStation, c'est à une autre société qu'on doit une malgré tout jolie surprise pour le souls-like lovecraftien.

10 ans de Bloodborne en musique pour consoler les fans

En attendant que quoi que ce soit se passe pour Bloodborne à l'avenir, qu'il s'agisse d'un portage sur PS5/PC, d'un Remaster/Remake ou, soyons fous, d'une suite, le titre emblématique de FromSoftware a droit à un cadeau d'anniversaire de substitution pour ses 10 ans. Celui-ci prend la forme de nouveaux sets de vinyles collectors, courtoisie de Laced Records, société bien connue pour ce genre de productions.

Ceux-ci sont d'ores et déjà disponibles à la précommande sur le site officiel de Laced Records. Baptisés « Bloodborne 10th Anniversary », cette série de vinyles comporte d'abord le Volume 2 comprenant « quatre chansons qui ne figuraient pas dans la version vinyle originale du jeu de base, ainsi que cinq musiques de boss du DLC The Old Hunters, dont "Ludwig, La Lame Bénie" de Nobuyoshi Suzuki et "Lady Maria de l'Horloge Astrale" de Yuka Kitamura », en version Deluxe ou en édition exclusive, toutes deux à 30,95 euros.

Outre ce volume 2, cette édition de vinyles visant à célébrer les 10 ans de Bloodborne propose également une nouvelle version du volume 1, comportant toujours les 21 morceaux de la bande-son originale du jeu, mais dans un nouveau design, disponible dans deux déclinaisons respectivement à 32,95 et 41,95 euros. Enfin, il est possible de précommander les volume 1 et 2 dans un coffret Deluxe et un autre en édition exclusive, tous deux à 92,95 euros.





© Laced Records

Source : Laced Records