Blood of the Dawnwalker reçoit aujourd'hui une nouvelle mise à jour, le hotfix 1.0.4 qui apporte plusieurs corrections de bugs attendues. Ils ont même corrigé le fameux tuyaux rouge qui a fait beaucoup rire les joueurs !

Disponible depuis le 3 septembre 2026 sur PS5, Xbox Series et PC, Blood of the Dawnwalker a rencontré un joli petit succès critique, même auprès des joueurs. Beaucoup saluent la prise de risque de proposer un grand RPG en monde ouvert avec un univers cohérent et bien écrit. En revanche, la technique du jeu est souvent pointée du doigt, notamment sur PC où il y a pas mal de soucis d'optimisation d'après les nombreux avis sur Steam et ailleurs. Ce que tente de corriger en partie la nouvelle mise à jour 1.0.4 déployée dès aujourd'hui.

Un nouveau patch déployé pour Dawnwalker

Dans un premier temps, Blood of the Dawnwalker s'attaque à des bugs vraiment problématiques qui pouvaient par exemple bloquer la progression de certaines quêtes, faire que des PNJ morts pouvaient finalement parler ou encore des soucis qui empêchaient Coen de sortir de certaines maisons. La plupart des autres plantages majeurs ont été corrigés et ne devraient donc plus poser de problème pour la progression. Plusieurs quêtes principales et secondaires ont aussi fait l'objet d'une attention toute particulière. Des correctifs ont été déployés pour faire en sorte que les scripts se déclenchent correctement. D'autres corrigent des bugs qui pouvaient une fois de plus coincer Coen dans certains lieux, tandis que d'autres sont là pour empêcher que la mission ne se bloque tout bonnement.

Il reste cependant encore pas mal de choses à faire pour que Blood of the Dawnwalker soit parfaitement stable, mais le studio est sur le qui-vive et travaille déjà sur les prochains patchs.

Notes de la mise à jour 1.0.4 de Blood of the Dawnwalker

Les temps forts de la mise à jour 1.0.4

Amélioration de la stabilité du jeu.

Correction de plusieurs problèmes qui bloquaient la progression des quêtes.

Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de sauvegarder leur partie.

[STEAM UNIQUEMENT] La connexion de manettes avec une version obsolète du logiciel GameInput ne devrait plus provoquer de chutes de FPS.

Les torches ne peuvent plus grandir de façon incontrôlée.

Gameplay et Quêtes de Blood of the Dawnwalker

Correction d'un problème qui bloquait la progression du tutoriel si Morsure vorace était utilisée un peu trop rapidement.

Rectification de problèmes qui coinçaient Coen à l'intérieur de certaines maisons, sans aucun moyen d'en sortir.

Crake peut désormais parler à Coen, même pendant sa séquence d'entraînement.

Les PNJ morts ne peuvent plus engager de dialogues.

Correction d'un problème qui désactivait le blocage dans certaines circonstances.

Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de sauvegarder leur partie.

Ajustements de la zone morte de la manette et des problèmes de saisie pendant le sprint.

Les Quêtes de Blood of the Dawnwalker

Ocha n'attaquera plus Coen lorsqu'il est attaqué par les gardes.

Correction d'un problème qui coinçait Coen dans une grotte lors de la quête « Deep Down ».

Rectification d'un problème qui empêchait Murohn d'apparaître dans certaines circonstances.

Correction d'un problème qui faisait s'achever prématurément l'une des solutions possibles de la quête « Hive and Seek ».

Progresser dans la quête « On the Run » ne provoque plus de chargement infini.

« A Lone Wolf's Hunt » affiche désormais correctement son niveau de difficulté.

Correction d'un problème qui provoquait un blocage après avoir suivi Sara.

L'examen du chiffon est désormais facultatif dans la quête « Smoke and Ashes ».

Correction d'un problème qui provoquait un blocage dans la quête « The Heart Wants What It Wants ».

Les Graphismes et la technique de Blood of the Dawnwalker

Coen et Iorgu boivent désormais dans leur tasse, même avec les réglages graphiques les plus bas.

Nous n'utilisons plus ce fameux asset de tuyau rouge que nous n'étions pas censés utiliser.

Stabilité générale de Blood of the Dawnwalker

Nombreuses améliorations de la stabilité du jeu.

Audio

Correction de problèmes qui interrompaient la musique dans le prologue.

Divers

[STEAM UNIQUEMENT] La connexion de manettes avec une version obsolète du logiciel GameInput ne devrait plus provoquer de chutes de FPS.

Les torches ne peuvent plus grandir de façon incontrôlée.

Correction d'un problème qui empêchait les mods de préréglage Qualité de s'appliquer correctement.

[PC UNIQUEMENT] Correction de problèmes de VSync lors de l'utilisation de la génération d'images FSR.

Source : site officiel