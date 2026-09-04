C'est LE jeu du moment, The Blood of Dawnwalker, cousin de The Witcher 3, reçoit déjà une première grosse mise à jour pour corriger tout un tas de bugs principalement.

The Blood of Dawnwalker a fait sensation dans nos colonnes et chez beaucoup de nos confrères. Si globalement tout le monde semble déjà apprécier l'aventure, beaucoup de joueurs se plaignent déjà de l'optimisation aux fraises et de plusieurs crashs. Le jeu a des soucis techniques qui peuvent parfois être problématiques et touchent les joueurs de manière parfaitement aléatoire. Des plantages que le studio a identifiés en partie et travaille déjà à corriger, comme Rebel Wolves l'explique dans son billet de mise à jour : « Nous continuerons d'apporter des améliorations afin que vous puissiez profiter de The Blood of Dawnwalker plus confortablement. »

Blood of the Dawnwalker se met à jour juste après sa sortie

En attendant, les développeurs ont déployé un premier patch, la mise à jour 1.0.2. Elle vient corriger les problèmes les plus faciles à résoudre parmi les plus gênants pour les joueurs dans l'immédiat. Ainsi, plusieurs bugs concernant certaines quêtes de Blood of the Dawnwalker sont corrigés une bonne fois pour toutes, notamment le tutoriel qui pouvait complètement planter. Des problèmes techniques concernant le gameplay à la manette ont également été rectifiés, vous ne devriez plus avoir de saccades lors d'un sprint en utilisant un pad normalement.

The Blood of Dawnwalker a également commencé à revoir son optimisation globale pour être davantage confortable. Les développeurs travaillent sur de gros sujets comme les saccades qui peuvent apparaître en jouant en mode fenêtré ou sans bordure sur PC, mais aussi le crash que peut provoquer la compilation des shaders. Le studio prévient d'ailleurs que si vous êtes équipé en Intel, il faut également mettre à jour son propre BIOS pour corriger un bug connu qui n'est pas de leur propre ressort. Tous les détails se trouvent à cette adresse.

Notes de la mise à jour 1.0.2 de Dawnwalker

Quêtes

Coen peut désormais parler à Farkas même après avoir tué tous les PNJ autour de lui

Lunka ne se perd plus lorsqu'elle guide Coen pendant le tutoriel

Le forgeron d'Uriashi a appris à forger une certaine épée sacrée

Gameplay de Blood of the Dawnwalker