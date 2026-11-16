The Blood of Dawnwalker va enfin vous apporter la fonctionnalité que vous attendiez pour relancer une partie. La mise à jour arrive cette semaine, c'est officiel.

Le studio Rebel Wolves ne chôme pas pour apporter des améliorations à The Blood of Dawnwalker. L'action-RPG vampirique va très bientôt passer à la version 1.2 avec sa nouvelle mise à jour. Ce sera notamment l'occasion pour les développeurs d'ajouter une fonctionnalité attendue depuis la sortie, parmi les autres nouveautés à découvrir. On fait le point avec vous sur les premiers détails du patch.

The Blood of Dawnwalker va enfin avoir son mode new game+

Rebel Wolves l'avait promis, ça arrive enfin. La prochaine mise à jour de The Blood of Dawnwalker va enfin ajouter la fonctionnalité rêvée compte tenu du concept du jeu. En effet, le jeu va accueillir sous peu un mode New Game+. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout bonnement que vous allez pouvoir recommencer une partie en conservant plusieurs éléments de votre progression initiale :

Niveau

Inventaire

Compétences

Si ce mode New Game+ est si attendu pour The Blood of Dawnwalker, c'est que le jeu éveille vraiment une curiosité à refaire une run. De fait, le concept repose sur une contrainte temporelle qui oblige à faire des choix dans sa progression pour faire certaines actions. Dès lors, recommencer une partie va permettre de tester de nouvelles choses et découvrir plus encore la richesse de l'univers.

De plus, ce n'est pas la seule nouveauté de la mise à jour 1.2 de The Blood of Dawnwalker. Le niveau maximum de Coen va passer à 100. On Rebel Wolves annonce également du rééquilibrage, notamment pour ce qui est des points de vie des ennemis et la fréquence à laquelle ils utilisent leurs capacités. Et même hors du jeu vous aurez du neuf, puisque la bande-son officielle sur les plateformes de streaming vont lister d'autres morceaux de l'OST.

© Rebel Wolves

Quand sortira la mise à jour 1.2 ?

La fonctionnalité New Game+ était teasée depuis un moment déjà et elle va bientôt devenir réalité. Rebel Wolves n'a pas encore donné la date exacte du déploiement de son patch, cela dit, on sait que c'est imminent. De fait, le studio prévoit de sortir la mise à jour 1.2 de The Blood of Dawnwalker cette semaine du 16 novembre 2026. Elle sera a priori disponible sur consoles et PC. Il ne reste plus qu'à patienter, certainement jusqu'au milieu de semaine.