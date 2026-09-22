The Blood of Dawnwalker prépare déjà une grosse mise à jour avec des nouveautés très attendues. Prévue pour le mois d'octobre, elle va revoir les combat et apporter de l'accessibilité.

Bien qu'il ait reçu un bel accueil de la critique et du public, The Blood of Dawnwalker a bien dû concéder quelques défauts ou manques. Mais l'équipe de Rebel Wolves est bien décidée à passer à la vitesse supérieure. Après quelques correctifs post-lancement, le studio annonce préparer une grosse mise à jour pour le mois d'octobre. Ce sera l'occasion d'apporter des changements directement demandé par la communauté.

Blood of Dawnwalker bientôt plus accessible ?

Loin d'être insurmontable, Blood of Dawnwalker demande tout de même une petite prise en main. Son système de combat peut prendre deux facettes selon la forme arborée par le héros, mais inclut aussi plusieurs techniques. Or, tous les joueurs ne recherchent pas spécialement la complexité de ce point de vue, s'intéressant davantage à la part narrative du RPG.

« Plein de gens l'ont demandé » explique Konrad Tomaszkiewicz, le game director, auprès d'Eurogamer. L'équipe a donc décidé d'ajouter un niveau de difficulté avec la mise à jour d'octobre de Blood of Dawnwalker. Ce sera en somme le plus facile d'accès, venant se placer en-dessous encore du mode Story, qui va d'ailleurs changer de nom pour qu'on comprenne bien que le futur niveau le plus bas sera celui permettant de vivre pleinement l'histoire sans avoir à vraiment se soucier des affrontements.

En revanche, les amateurs de défi devront se contenter de la difficulté maximale déjà présente. Konrad Tomaszkiewicz, estime avec son équipe, que le plus haut niveau de The Blood of Dawnwalkerest déjà suffisamment exigeant. Le studio ne prévoit donc pas de rehausser encore le challenge.

Une mise à jour qui va soulager beaucoup de frustrations

Konrad Tomaszkiewicz, toujours lui, a davantage détaillé la mise à jour que Blood of Dawnwalker recevra en octobre. La difficulté n'aura donc pas été le seul souci de Rebel Wolves pour ce patch. Au contraire, plusieurs autres nouveautés attendues vont s'ajouter au jeu, notamment pour les combats.

Ainsi, Tomaszkiewicz explique que le studio va ajuster le système de ciblage, ce qui viendra résoudre une des grandes frustrations de Blood of Dawnwalker. Typiquement, après avoir étourdi un ennemi, le jeu ne forcera plus le changement de cible. Beaucoup avaient d'ailleurs pris cela pour un bug, mais non. Le game director confie même que « c'est [s]a faute » car ça fonctionné autrement avant certains changements.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Dans un autre style, Rebel Wolves promet ici plus de liberté de mouvement dans les contrôles de Coen. Cela s'appliquera en particulier lorsque vous souhaitez fuir un combat, ce qui pouvait souvent devenir plus pénible que nécessaire. Bientôt, les obstacles de l'environnement seront donc moins contraignants. En résumé, voici à quoi vous attendre avec la mise à jour The Blood of Dawnwalker :

Un niveau de difficulté plus facile

Une refonte du système de ciblage

Une caméra revisitée pour revoir la visée

Des fuites de combat facilitées

Des améliorations de performances et de fluidités

Konrad Tomaszkiewicz annonce que la mise à jour de The Blood of Dawnwalker sera déployée début octobre 2026. Il prévient en même temps qu'il s'agira en somme d'un « gros patch apportant plein de nouveautés pour les gens ». Cependant, il ne confirme pas s'il intégrera bien le mode new game + promis. Mais on miserait gros qu'il sera bien disponible dès le mois prochain.