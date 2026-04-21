Le PDG du studio derrière The Blood of Dawnwalker, qui a aussi travaillé sur The Witcher 3, a donné d'excellentes nouvelles de son nouveau RPG à venir prochainement.

En attendant 2027/2028 pour The Witcher 4, c'est grâce à des vétérans de CD Projekt RED sous la bannière de Rebel Wolves que nous aurons bientôt droit à notre dose d'un RPG dark fantasy équivalent à The Witcher 3 avec leur tout premier jeu : The Blood of Dawnwalker, dans la peau non pas d'un sorceleur, mais d'un personnage mi-homme, mi-vampire. Attendu courant 2026, le titre doit encore annoncer une date de sortie plus précise. D'ici là, le PDG de son studio, Konrad Tomaszkiewicz, a partagé des nouvelles rassurantes à son sujet.

The Blood of Dawnwalker ressort les crocs avant sa sortie

Si on sait que The Blood of Dawnwalker doit sortir cette année, Rebel Wolves continue d'entretenir le mystère quant à sa véritable date de sortie. On peut toutefois s'attendre à la découvrir à l'occasion du Summer Game Fest à venir en juin, ou durant la Gamescom 2026 en août, où le titre était déjà présent l'année dernière. En attendant, le PDG du studio composé de transfuges de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 chez CD Projekt RED, Konrad Tomaszkiewicz a tenu une interview auprès de The Game Business.

Dans celle-ci, il explique notamment, et c'est plutôt rassurant alors qu'il sort dans les prochains mois, que The Blood of Dawnwalker est entièrement jouable sur PS5. « On sait comment le jeu fonctionne, je l'ai déjà terminé sur PS5 et l'expérience était géniale ». Ne reste donc en principe au studio qu'à peaufiner ce qui peut l'être, notamment s'agissant de potentiels bugs qui sont monnaie courante dans des RPG en monde ouvert comme celui-ci.

L'ancien directeur de The Witcher 3 a également rebondi sur un sujet brûlant de l'actualité vidéoludique : l'utilisation de l'IA dans les jeux. À l'instar notamment d'un certain Crimson Desert qui a fait l'objet d'une vive polémique à ce propos, il a admis que les équipes ont utilisé de l'IA générative durant le développement initial de The Blood of Dawnwalker. Il a toutefois insisté sur le fait que tout cela sera absent du produit final, afin qu'il sorte sans aucun contenu généré par l'intelligence artificielle. Reste maintenant à attendre la date de sortie de The Blood of Dawnwalker pour savoir quand nous pourrons incarner un hybride humain-vampire dans ce nouvel univers dark fantasy sur le papier très prometteur.

Source : The Game Business sur YouTube