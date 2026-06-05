Un an après sa première annonce, le prometteur jeu chinois Blood Message s'inspirant de titres comme Ghost of Tsushima et Crimson Desert s'est à nouveau montré avec une annonce attendue en prime.

Parmi les rares jeux dont la présence avait officiellement fait l'objet d'une annonce en amont du Summer Game Fest 2026, Blood Message a donc fait une apparition à la grande cérémonie de l'événement de Geoff Keighley. Un an après une première présentation déjà très aguicheuse, le titre du studio chinois 24 Entertainment, avec NetEase à l'édition, a donc encore sorti le grand jeu, ainsi qu'une date de sortie.

Blood Message avait bien un message important à faire passer au Summer Game Fest 2026

Conçu sous Unreal Engine 5, Blood Message se présente comme un jeu d’action-aventure narratif qui marquera officiellement l’arrivée de NetEase dans la sphère des productions AAA exclusivement solo qui n'ont sur le papier pas à rougir de titres marquants et populaires dans le domaine comme Crimson Desert ou Ghost of Tsushima. Il s'agit de plus d'une première pour son éditeur, jusqu'alors connu pour ses jeux orientés multijoueur.

Blood Message entend en effet proposer une grande aventure sur fond d'histoire et de folklore chinois où l'on incarnera différents héros méconnus pour mieux immerger le joueur dans une aventure qui promet d'être épique face à des forces qui les dépasse. Cela se traduira non seulement par des combats viscéraux comme on peut le voir dans des jeux comme Ghost of Tsushima, mais aussi de l'aventure immersive matinée de survie dans un terrain de jeu gigantesque comme Crimson Desert de Pearl Abyss l'a récemment proposé.

L’histoire de Blood Message prendra place plus précisément lors des dernières années de la dynastie Tang, et invitera notamment les joueurs à se lancer dans un périlleux voyage de plus de 1 500km les conduisant à retourner à Chang’an. Un autre titre proprement titanesque et ambitieux qu'entend donc proposer 24 Entertainment. Il faudra cependant repasser plus tard pour savoir quand il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.

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