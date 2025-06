Révélé à la grande surprise générale la semaine dernière, Blood Message pourrait bien être le prochain gros phénomène chinois à venir après Black Myth: Wukong. Développé par 24 Entertainment, le titre a en effet pris tout le monde de court avec un premier trailer extrêmement alléchant, qui semble nous promettre une aventure solo à la fois épique et intense sur fond d’histoire et de culture chinoise. Et contre toute attente, il semblerait que la sortie du jeu soit bien plus proche qu’on ne pouvait l’imaginer.

Une sortie dès 2026 pour Blood Message ?

C’est en tout cas ce qu’a prétendu l’insider Lunatic Ignus dans un tweet publié sur X, qui contient quelques informations intéressantes sur ce futur Blood Message. Tout d’abord, le titre aurait été validé par NetEase dès 2018, même si son développement n’aurait alors débuté que quelques années plus tard, en 2021. S’il rappelle beaucoup des jeux comme Ghost of Tsushima, Uncharted ou encore Assassin’s Creed par certains aspects, c’est en réalité God of War qui aurait servi de principale source d'inspiration à 24 Entertainment, ce qui ne serait pas vraiment étonnant non plus.

Toujours selon l’insider, Blood Message aurait normalement dû être annoncé dès 2023. On ignore cependant les raisons qui auraient pu pousser NetEase à changer ses plans de la sorte. Néanmoins, ceci pourrait alors expliquer pourquoi le titre, qui n’a pour l’heure ni consoles, ni fenêtre de sortie d’annoncées, sortirait en fait bien plus vite qu’on ne l’imagine. Car si l’on en croit les informations de Lunatic Ignus, Blood Message pourrait débarquer dès la seconde moitié de l’année prochaine, soit entre juillet et décembre 2026 plus précisément.

Et comme n’importe quel AAA de ce calibre, il serait alors proposé au tarif de 70$, soit 80€ dans nos contrées françaises. Enfin, dernière petite anecdote amusante, le directeur de Blood Message serait un ami très proche de Feng Ji, à qui l’on doit justement Black Myth: Wukong. Le titre de NetEase, jusqu’à présent réputé pour ses MMORPG et autres jeux en ligne, pourrait ainsi profiter de l’expérience de ce dernier, qui était en lice pour le prix du GOTY 2024 face à des jeux comme Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Final Fantasy 7 Rebirth, ou encore évidemment Astro Bot.

Un insider qui a déjà fait ses preuves

Bien sûr, comme toujours dans ce genre de situation, nous vous invitons évidemment à prendre ces informations avec les pincettes de rigueur. Tant que rien n’aura été officialisé par les créateurs de Blood Message eux-mêmes, cela reste de l’ordre de la rumeur. Néanmoins, rappelons quand même que Lunatic Ignus n’en serait pas à son premier coup d’éclat, puisqu’il avait par exemple notamment visé juste concernant l’annonce de la PS5 Pro. Dans tous les cas, si Blood Message est bel et bien prévu pour 2026, nous devrions alors en réentendre parler bien assez tôt.