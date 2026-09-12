La BlizzCon 2026 s’est ouverte avec sa célèbre cérémonie d’ouverture, théâtre d’annonces autour de ses plus grandes licences comme StarCraft, Overwatch, Diablo, World of Warcraft et bien plus encore.

La rentrée est décidément chargée en prises de parole. Après le State of Play et le double Nintendo Direct, et juste avant le Tokyo Game Show, Blizzard organise ce weekend le grand retour de la Blizzcon 2026. Un rendez-vous incontournable pour les fans de World of Warcraft, Overwatch, Diablo ou encore Starcraft, qui s’est ouvert avec sa sempiternelle conférence. Et pour ce retour après trois ans d’absence, la firme américaine a clairement sorti le grand jeu. Voici toutes les annonces qu’il fallait retenir.

Cet article est constamment mis à jour à mesure de la cérémonie. Dernière mise à jour le 12/09 à 21h00.

Les annonces Heroes of the Storm

Après un discours passionné de Johanna Faries, présidente de Blizzard, la Blizzcon s’est ouverte avec une surprise de taille : le retour de Heroes of the Storm. Et pour cette annonce, il fallait un invité de choix, Xal'atah. Elle arrivera le 28 septembre dans le jeu.

Les annonces Diablo de la Blizzcon 2026 : Diablo 5, retour de légendes et version Nintendo Switch 2

Côté Diablo, la cérémonie a d’abord annoncé une série d’animation, actuellement en développement avec Netflix. Aucune fenêtre de diffusion n'a été avancée.

La prochaine saison de Diablo 4, « Season of Hell » débutera le 15 septembre et fera revenir plusieurs personnages iconiques. Mephisto, Diablo et Deckard Cain.

et fera revenir plusieurs personnages iconiques. Mephisto, Diablo et Deckard Cain. Diablo 4 sortira sur Nintendo Switch 2 en même temps que la nouvelle saison, le 15 septembre.

en même temps que la nouvelle saison, le 15 septembre. La troisième nouvelle classe de Diablo 4, Amazon, arrivera lors de la première moitié de 2027.

Diablo 5 annoncé pour le printemps 2029. « Les héros ont disparu, Sanctuary n'est plus et Diablo a gagné ».

Les annonces StarCraft, un nouveau jeu en monde ouvert en 2030

« Il était temps ». Un nouveau jeu, un shooter, StarCraft en monde ouvert a été annoncé avec une cinématique qui va donner des frissons à plus d'un fan. La sortie est prévue en... 2030. Oui, c'est loin. Le jeu sera supervisé par Dan Hay, l'ancien patron de Far Cry.

Les annonces Overwatch de la Blizzcon 2026, nouveau héros, rework et bien plus

Blizzard confirme préparer une série/un film autour d'Overwatch, sans plus de précisions. L'éditeur promet de donner des nouvelles quand ils le pourront, mais les discussions sont officiellement en cours.

Doomfist est de retour, un bras en moins, mais toujours avec ses alliés les plus fidèles. Blizzard a présenté la suite de l'histoire d'Overwatch avec une cinématique en 2D. Au final, la révélation du nouveau héros, le vampire Doctrine , un nouveau support. Il arrivera le mois prochain avec la saison 5. Mais vous pourrez le tester dès maintenant et jusqu'au 14 septembre 2026.

, un nouveau support. Il arrivera le mois prochain avec la saison 5. Mais vous pourrez Sombra et Chopper vont encore avoir le droit à un rework, oui encore. Surprise, Sombra deviendra un support.

La prochaine map sera une carte d’escorte, Watchpoint: Grimsvötn.

Les annonces World of Warcraft

Des projets de séries/films WOW sont en cours de développement, mais Blizzard n'est pas encore prêt à en parler.

Xal'atath, un nouveau donjon, une nouvelle dague légendaire, World of Warcraft Midnight Eclipse a été annoncé.

Blizzard donnera davantage de nouvelles de World of Warcraft: The Last Titan début 2027 , mais un premier teaser a été dévoilé. L'extension arrivera l'année prochaine. « Nous vous avons entendus, nous ramenons la guerre dans World of Warcraft ».

, mais un premier teaser a été dévoilé. L'extension arrivera l'année prochaine. « Nous vous avons entendus, nous ramenons la guerre dans World of Warcraft ». Warcraft 3 Refo r ged : Forsaken Kingdom , la première nouvelle campagne en 24 ans a été annoncé lors de Blizzcon 2026. C'est disponible dès maintenant, pour 30h de jeu supplémentaires.

r , la première nouvelle campagne en 24 ans a été annoncé lors de Blizzcon 2026. C'est disponible dès maintenant, pour 30h de jeu supplémentaires. World of Warcraft Forever annoncé pour le 4 novembre 2026, « du classique Plus ». La beta débutera le 17 septembre 2026. Le jeu comprendra de nouveaux donjons, des raids de 10 à 20 joueurs, plus de 1000 nouvelles quêtes et Skyborne en tant que nouvelle classe.

Les annonces Heartstone de la Blizzcon 2026