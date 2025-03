La Blizzcon n'est pas morte, Blizzard fait une grande annonce

Cela faisait bien longtemps que la BlizzCon ne donnait plus signe de vie, au point que beaucoup pensaient que l’événement était définitivement mort et enterré. Mais surprise : on apprend aujourd’hui une très bonne nouvelle pour les fans de Blizzard.

La BlizzCon est de retour

C’est désormais officiel : la BlizzCon reviendra en 2026, pour le plus grand plaisir des fans de Blizzard. L’événement se tiendra les 12 et 13 septembre 2026, comme toujours au Convention Center d’Anaheim, en Californie. Cela faisait un moment que la communauté attendait cette annonce. La BlizzCon, c’est bien plus qu’un simple salon. C’est un lieu de rencontre, de passion et de partage, entre joueurs et développeurs, autour des univers cultes comme World of Warcraft, Diablo, Overwatch ou encore Hearthstone. Et après une période plus discrète, le grand retour est en marche.

Blizzard l’a rappelé : cet événement n’est pas seulement une vitrine pour ses jeux. C’est avant tout une fête dédiée à sa communauté, à ses joueuses et ses joueurs. Pour cette édition 2026, le studio veut aller plus loin. Il promet une expérience repensée, plus immersive et plus proche de ses fans.

Un programme riche et fidèle à ce que l'on connait

Comme à chaque édition, les grands classiques de la BlizzCon seront au rendez-vous. La cérémonie d’ouverture donnera le ton de l’événement, suivie de nombreuses conférences dédiées aux licences emblématiques du studio. Les compétitions esport viendront rythmer le week-end, attirant les fans de performance et de spectacle. La célèbre foire de Sombrelune sera également de retour, apportant sa touche festive et immersive. Et bien sûr, les participants pourront profiter de séances de jeu en direct pour tester les nouveautés en avant-première.

Mais Blizzard veut aussi apporter du renouveau. L’objectif est clair : proposer un événement plus vivant, plus marquant, et plus moderne, tout en gardant ce qui fait l’âme de la BlizzCon depuis ses débuts. Ce retour à Anaheim n’est pas anodin. Il marque une volonté de recréer du lien, dans un monde où les événements physiques ont parfois été mis entre parenthèses. La BlizzCon a toujours eu une place à part dans le cœur des joueurs. Et cette édition 2026 s’annonce comme un moment fort, placé sous le signe de la reconnexion et de la célébration.

Source : Blizzard