En-dehors de la seconde extension Lord of Hatred pour Diablo 4 et l'extension Midnight pour World of Warcraft, Blizzard reste plutôt sur ses acquis sur ces derniers temps et met régulièrement à jour ses autres licences, comme Overwatch à coups de nouveaux contenus. Mais le studio américain se préparerait, d'après de récents bruits de couloir, à annoncer un florilège de grosses nouveautés à l'occasion d'un événement qu'on avait plus revu depuis des années : la BlizzCon.

Blizzard préparerait un retour en fanfare avec la BlizzCon 2026 et des tas de grosses annonces

Cela faisait trois ans que Blizzard n'avait pas organisé de BlizzCon. La faute notamment à d'importantes restructurations et réorganisations depuis son rachat, ainsi que ceux d'Activision et King, par Microsoft, mais aussi visiblement à un manque de nouveautés majeures à annoncer. 2026 marque donc un événement certain pour le studio et ses fans, alors qu'une nouvelle édition se tiendra du 12 au 13 septembre 2026.

Cette BlizzCon 2026 revêt donc une grande importance pour Blizzard, qui doit non seulement annoncer de gros projets à venir, mais également fédérer à nouveau une communauté qui se sent un peu délaissée depuis un certain temps. Sur le premier point, Jason Schreier, journaliste influent de Bloomberg et auteur de l'ouvrage « Play Nice, The Rise and Fall of Blizzard », a justement indiqué dans une récente vidéo que le studio a « des tonnes de nouveaux projets » dans les cartons, sans toutefois en préciser la nature.

Quelques incertitudes demeurent malgré tout

En attendant la BlizzCon 2026 ou des leaks précédant les dates du 12 au 13 septembre 2026, il faudra se contenter de cela. D'après Jason Shreier, Diablo 4 et l'ensemble de la licence pourraient avoir droit à une attention particulière de la part de Blizzard. De même, un tout nouveau jeu StarCraft, et plus précisément un shooter, serait également en développement, comme l'avait justement révélé Jason Schreier dans son ouvrage.

Au-delà du mystère planant autour des futures annonces de Blizzard, un autre incertitude a trait au récent et sanglant « Reset » de Xbox. Bien qu'on ait déploré 1 600 licenciements à date du 6 juillet 2026, Blizzard aurait été largement épargné. Mais 1 600 autres licenciements sont à prévoir d'ici à la fin de l'année fiscale 2027, et nulle entité sous la houle de la branche gaming de Microsoft n'est à l'abri. Ce qui représente, comme l'indique Schreier, « une position terriblement cruelle ». L'avenir nous dira donc si le studio pourra vraiment mettre à bien ses nombreux projets, ou être un nouveau dommage collatéral de la restructuration douloureuse de sa maison-mère.