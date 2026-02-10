D'après un site d'actualité coréen, Blizzard pourrait être en train de travailler sur le retour de l'une de ses licences emblématiques, disparue depuis plus de 10 ans. Mais attention, il y a un twist.

Décidément, il n'est pas toujours facile d'être un fan des plus vieilles licences de Blizzard. De l'une d'entre elles, plus particulièrement, qui n'a pas donné de nouvelles depuis plus de dix ans. Un article publié sur un site d'actualité coréen laisse cependant entendre que l'on pourrait bientôt avoir des nouvelles de l'une des licences les plus emblématiques du studio. Mais attention : ce n'est peut-être pas sous la forme que l'on espère. Le site coréen Dnews a en effet publié un article il y a quelques jours, qui mentionne l'une des licences les plus chéries par les fans de Blizzard.

Un nouveau StarCraft serait en préparation chez Nexon

Il s'agit de StarCraft, dont les joueurs n'ont pas eu de nouvelles depuis la sortie de la dernière extension de StarCraft 2 en 2016. D'après le site spécialisé, Blizzard se serait allié au géant sud-coréen Nexon pour travailler sur un shooter dans l'univers de StarCraft. Ce qui aurait du sens, d'après les vagues informations de l'année dernière. Le billet publié semble effectivement confirmer que l'éditeur Nexon aurait signé un partenariat avec Blizzard pour travailler sur un nouvel épisode de StarCraft. Il ne s'agirait cependant pas d'un jeu de stratégie. « Plusieurs sources de l'industrie et médias étrangers aurait confirmé que Blizzard travaillerait sur un shooter à la troisième personne dans l'univers de StarCraft », publie le média Dnews.

Et aux commandes, on trouverait apparemment le premier éditeur coréen Nexon, qui possède aussi le studio suédois Embark, derrière Arc Raiders et The Finals. On peut même y lire que le studio aurait recruté un certain Choi Jun-ho, figure emblématique du modding de StarCraft. Il comprend bien les systèmes du STR de Blizzard et pourrait apporter une expertise intéressante dans le développement d'un nouveau projet.

Starcraft 2, ça commence déjà à faire un paquet d'années.

Et si cette fois c'était la bonne ?

Les fans de StarCraft savent bien que ce n'est pas la première fois qu'on peut entendre des choses au sujet d'un éventuel retour de la série. A vrai dire, c'est même la troisième fois que Blizzard dit vouloir développer un shooter (qu'il s'agisse d'un FPS ou d'un TPS) dans l'univers du jeu. Rien n'est jamais sorti.

Peut-être que l'expertise de Nexon en matière de jeux de tir pourrait ici faire la différence. L'éditeur aurait en effet confié le projet à sa Shooting Division, une partie du studio spécialisée dans les jeux de tir, comme Sudden Attack. Le mastodonte coréen ne s'est pour le moment pas exprimé à ce sujet, et Blizzard semble également jouer au roi du silence. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour en avoir des nouvelles, et espérer que ce nouveau projet sorte bel et bien un jour. Qui sait, peut-être que StarCraft aura droit à son shooter à la Space Marine 2 ?

Source : Dnews