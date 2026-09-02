Blizzard pourrait céder l'une de ses licences les plus iconiques à l'éditeur Nexon, très intéressé par un rachat. Alors StarCraft bientôt sud-coréen ?

Selon le très sérieux média sud-coréen Chosun, Nexon serait sur le point de racheter StarCraft. L'éditeur aurait des vues sur la licence de Blizzard, qui appartient à Microsoft depuis 2023. Et quand on voit sa popularité au Pays du matin calme, on comprend ces velléités. Voici ce qu'on sait à ce jour.

Nexon sur le point de racheter StarCraft à Blizzard ?

Alors que les rumeurs d'un grand retour de StarCraft se cumulent depuis des mois, un revirement de situation pourrait tout changer en coulisses. Chosun, le quotidien sud-coréen de référence, dit avoir eu vent d'une affaire de rachat de la licence à Blizzard. Un gros acteur serait sur le point de signer le chèque.

Selon les sources de nos confrères, l'éditeur sud-coréen Nexon (The Finals, The First Berseker Khazan) serait très intéressé par la licence de science-fiction. Il faut dire que StarCraft, qui atteste d'une incroyable longévité, fait toujours partie aujourd'hui des jeux les plus joués en Corée du sud. Cela explique que Blizzard ait vraisemblablement été approché.

Si on en croit la rumeur, le rachat de la licence StarCraft par Nexon serait « sur le point d'être finalisé ». Ce serait d'autant plus un bouleversement pour les fans, puisque cela pourrait encourager la production d'une suite. Cela fait déjà un moment qu'une telle ambition serait en préparation chez Blizzard, sans éléments concrets présentés depuis la sortie du second épisode.

© Blizzard

Une annonce pour la BlizzCon 206 ?

Pour l'heure, il est encore trop tôt pour juger de la véracité et des conséquences de ce potentiel rachat. Il y a moins de deux mois, Jason Schreier évoquaient « une tonne de nouveaux projets » chez Blizzard. Qu'en est-il vraiment de l'avenir de StarCraft ? Nous pourrions en avoir un aperçu lors de la convention BlizzCon 2026. Celle-ci aura lieu du 12 au 13 septembre prochain.

Si le rachat de StarCraft est avéré, ce pourrait être l'opportunité pour Blizzard et Nexon de l'annoncer. Bien sûr, l'événement proposera des nouveautés pour tout un tas d'autres jeux nés au sein du studio californien. Voici les 5 licences officiellement confirmées pendant la convention :

Diablo

Heartstone

Overwatch

StarCraft

World of Warcraft