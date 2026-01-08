En septembre prochain, Blizzard fera enfin revenir sa célèbre conférence BlizzCon et y préparerait, après plus de 10 ans, le retour de l'une de ses meilleures licences, du moins selon un leak.

Après trois ans d'absence, Blizzard va de nouveau inviter ses fans à se rassembler à Anaheim ou via une retransmission en direct à l'occasion de la BlizzCon 2026. Entre 2023 et aujourd'hui, le géant américain a en effet connu d'importantes mutations, dont son rachat par Microsoft, et aussi, bien malheureusement, plusieurs vagues de licenciements et d'annulations, comme sa nouvelle licence de jeu de survie. Ce qui a définitivement eu un impact sur ses futurs projets. Mais 2026, qui va d'ailleurs marquer les 35 ans du studio, pourrait bien être l'année de la rédemption, notamment pour une licence emblématique, qui n'a plus donné de signes de vie depuis 10 ans, si l'on en croit un récent leak.

« Bordel il était temps » pour une licence Star de Blizzard ?

Si Blizzard se sent enfin prêt à tenir une nouvelle conférence BlizzCon après tant d'années d'absence, c'est probablement qu'il a d'importantes annonces sous le coude. Si Diablo 4 aura déjà eu droit à sa seconde extension Lord of Hatred avant, il pourrait en annoncer une nouvelle, tandis que Warcraft, Overwatch ou encore Hearthstone devraient également avoir de grosses nouveautés à présenter. D'après un récent rapport de Jez Corden chez Windows Central, ce serait toutefois une autre licence phare du géant américain qui pourrait occuper une « place centrale de la BlizzCon 2026 » à venir en septembre : StarCraft.

Pour rappel, un retour de la franchise science-fiction culte de Blizzard a fait l'objet de rumeurs depuis un moment, en commençant notamment dans le livre « Play Nice [...] » de Jason Schreier. Il n'était toutefois pas question d'un nouveau STR, mais plutôt d'un shooter, qui pourrait donc être une forme de résurrection de StarCraft Ghost, tristement annulé en 2006. On a d'ailleurs appris après la publication du livre de Schreier que le studio recrutait un Directeur Design en Innovation pour « un shooter en monde ouvert non-annoncé ».

Outre StarCraft Remastered en 2017, la licence n'avait plus donné de signe de vie depuis Legacy of the Void, la troisième extension de StarCraft 2 (sorti à l'origine en 2010), en 2015. Il serait donc grand temps pour Blizzard de rappeler Jim Raynor, Sarah Kerrigan, Nova, Zeratul et toute la bande à la rescousse pour assurer un retour en fanfare de la BlizzCon. Il convient toutefois d'attendre des confirmations plus officielles pour en avoir le cœur net.

© Blizzard

Source : Jez Corden chez Windows Central