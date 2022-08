Blizzard et le géant chinois du jeu NetEase auraient annulé un jeu mobile World of Warcraft (non annoncé) à la suite d'un différend financier.

L'information vient tout droit de chez Bloomberg, selon eux le jeu Blizzard en question allait être un MMO en ligne (massivement multijoueur donc) se déroulant dans le même univers que World of Warcraft. Le titre avait même comme nom de code "Neptune" et cela devait être un spin-off du MMORPG PC World of Warcraft se déroulant à une période de l'histoire différente.

Une longue préparation pour ce projet Warcraft

La nouvelle qui fait mal c'est le jeu Warcraft était en préparation depuis trois ans, avec une équipe de plus de 100 développeurs NetEase. Blizzard et NetEase, qui édite World of Warcraft en Chine et qui est également co-créateur de Diablo Immortal, auraient annulé le jeu mobile suite à un différend sur les conditions financières du titre.

Bloomberg précise qu'un porte-parole de NetEase a refusé de commenter. Et qu'un porte-parole d'Activision Blizzard n'a lui aussi fait aucun commentaire. Les actions de NetEase ont chuté de 3,1 % à Hong Kong suite à cette annonce. Le mobile et Blizzard, c'est une histoire assez compliquée en ce moment (Diablo Immortal).

Ce n'est pas le premier jeu mobile annulé par Blizzard puisqu'on se souvient qu'un autre projet basé sur Warcraft, un jeu en réalité augmentée similaire à Pokémon Go, nommé Orbis, était en développement depuis plus de quatre ans. C'était d'ailleurs aussi Bloomberg qui avait eu l'information à ce sujet.

Pour mémoire la prochaine et nouvelle extension de World of Warcraft, Dragonflight, sortira plus tard cette année .