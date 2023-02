Bleak Faith Forsaken, croisement fou d’Elden Ring, de survival horror et de RPG hardcore, vient enfin de se trouver une date de sortie sur consoles et PC.

En production depuis des années, Bleak Faith Forsaken est un projet complètement dingue imaginé par trois développeurs. Après une campagne Kickstarter réussie et le renfort de deux compositeurs supplémentaires, la fine équipe du studio Archangel est fin prête pour sortir son jeu qui promet un mixe des genres surprenant.

Open world vaste et interconnecté à la Elden Ring, de l’horreur qui mélange des monstruosités aux relents de Bloodborne à d’autres qui pourraient être issues de n’importe quel Silent Hill ou Resident Evil, le tout saupoudré d’action-RPG annoncé comme hardcore. Voilà un programme ô combien chargé pour ce Bleak Faith Forsaken.

Bleak Faith Forsaken, un mélange d'Elden Ring de Bloodborne et de science-fiction post-apo, rien que ça

Un jeu très sombre qui nous plongera dans un univers post-apocalyptique à la croisée du fantastique et de la science-fiction. Le jeu se reposera également sur une direction artistique qui s'annonce singulière et ici aussi très glauque.

Outre une certaine liberté dans l’exploration grâce à un immense monde ouvert où tout devrait être interconnecté comme dans un Elden Ring - ou la plupart des souls de FromSoftware d'ailleurs -, Bleak Faith Forsaken offrira également un grand choix de personnalisation pour votre personnage. Classes, compétences, équipements divers... la totale. Toutefois, les développeurs mettent bien en garde les joueurs, la plupart des choix sont irréversibles.

Archangel Studio affirme également qu’en plus de proposer des affrontements intenses et des boss vicieux, la gestion des ressources sera essentielle et ajoutera un peu plus de difficulté ici aussi. En bref, le jeu s’annonce particulièrement hardcore à tous les niveaux.

Si le jeu vous intéresse, sachez que Bleak Faith forsaken vient enfin de dévoiler une date de sortie. Le jeu est pour le moment attendu le 10 mars prochain sur PC via Steam et GOG. Plus quelques semaines avant de suer sang et eau. Notons enfin que des versions consoles ont été mentionnées, mais pas encore annoncées.