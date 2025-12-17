Le manga culte Bleach n'est pas encore rangé au placard. Il revient en force ces dernières années, ce qui se confirme une fois encore avec une annonce surprenante.

Préparez-vous à retrouver les personnages phares de Tite Kubo dans une version à laquelle vous ne vous attendiez probablement pas. Après le retour de l'anime sur Disney+, Bleach lève le voile sur un projet qui vise avant tout les joueuses et les joueurs cette fois. Non, cela ne concerne pas Rebirth of Souls, dernière production vidéoludique directement tirée de la licence, mais plutôt une collaboration dont beaucoup rêveraient.

Bleach débarque dans un jeu hyper populaire

À son tour de faire irruption dans le multivers ultime du monde vidéoludique. Après Dragon Ball Super, Naruto ou encore Jujutsu Kaisen, ce sera bientôt au tour de Bleach de se jeter à corps perdu dans Fortnite. La nouvelle a été confirmée officiellement par Epic Games via un teaser qui ne laisse aucune place au doute. Un katana planté dans le sol au milieu d'une forêt d'autres sabres, les fans ont bien compris le message.

Pour l'heure, Epic Games n'a pas encore dévoilé d'autres détails au sujet de cette collaboration. Le nouveau chapitre de Fortnite venant de débuter, n'attendez pas une zone spécifique sur la map. Cela devrait plutôt prendre la forme de nouveaux skins à acheter dans la boutique. D'ailleurs, les personnages de Bleach concernés auraient déjà leaké. Ils seraient au nombre de 4, à savoir Ichigo, Rukia, Uryu, et Orihime. Pas de Chaad, ni d'Aizen à priori, malgré les espoirs de certains.

Après cette annonce loin d'être passée inaperçue auprès des fans de Bleach, l'engouement est total. Quel que soit le réseau social, l'espace commentaire est envahi de messages enthousiastes de la part des joueuses et des joueurs. Si ce type de collaboration n'est pas toujours vu d'un bon œil, il semblerait cette fois qu'Epic Games ait véritablement tapé dans le mile. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la date de lancement de ce crossover qui laisse déjà rêveur les shinigamis les plus avertis.