Après le metroidvania Metroid Dread, son studio s'attaque avec Blades of Fire au action-RPG avec une touche de Souls-like, et ça promet de cogner fort.

Parmi les sorties jeux vidéo à surveiller en ce mois de mai 2025, Blades of Fire, développé MercurySteam (Metroid Dread), pourrait tirer son épingle du jeu dans le monde très riche des action-RPG avec une composante Souls-like. Attendu le 22 mai sur PC (exclusivement sur l'Epic Games Store), PS5 et Xbox Series, ce titre axant une grande partie de son gameplay sur la forge nous en dit un peu plus sur son histoire et ses personnages dans une bande-annonce tout feu tout flammes.

Blades of Fire se forge une bande-annonce qui met le feu

Se tailler une place dans le genre action-RPG « soulsesque » n'est pas chose aisée de nos jours. Pourtant, Blades of Fire pourrait faire son petit effet et marquer son petit monde au fer rouge. Outre un gameplay présentant une certaine exigence dans les combats, avec des esquives et parades à placer au bon moment, une bonne gestion de son endurance et une bonne lecture des mouvements de ses adversaires pour ne pas trépasser, le titre du studio derrière Metroid Dread ajoute une nouvelle touche particulièrement originale : la forge de son équipement.

L'univers de Blades of Fire est né des Forgeurs, des géants qui ont façonné les humains il y a bien des siècles. Nous incarnons Aran, fils du Commandant de la Garde de l'Empire, qui dispose d'une once de ces pouvoirs ancestraux, et peut donc forger de puissantes armes magiques. L'aspect crafting du jeu est donc absolument central, avec la possibilité de créer tout un arsenal d'armes qu'il faudra entretenir auprès d'une forge. Chaque parade et coup viendra en réduire l'efficacité, nous forçant donc à encore plus de prudence dans notre gestion de notre équipement.

Accompagné du scribe Adso, notre guerrier forgeron devra donc voyager à travers un Empire en proie à la guerre pour sauver (ou renverser si le besoin s'en fait sentir) son amie d'enfance, la Reine Nera, à l'origine un bastion d'espoir, devenue une dirigeante tyrannique corrompue par un sombre mal nécromantique. Le décor est ainsi planté et l'acier prêt à chanter pour un Blades of Fire à surveiller donc de près, et attendu donc ce 22 mai sur PC, PS5 et Xbox Series.

Sources : PlayStation sur YouTube ; Site officiel de Blades of Fire