Si l'on en croit de récents bruits de couloir, une effroyable hécatombe pourrait survenir dans les prochains jours dans les rangs de Xbox. Il serait question de la fermeture de jusqu'à 5 studios et plus de 1 000 licenciements. Dans ce climat des plus alarmants, le très discret Marvel's Blade depuis son annonce il y a trois ans en développement chez Arkane Lyon figurait parmi les potentiels dommages collatéraux à venir pour le fameux « Reset » ravageur de la branche gaming de Microsoft. Si son studio a donné des nouvelles rassurantes, il semblerait effectivement que le dampir peut dormir sur ses deux oreilles, si on en croit le témoignage d'un certain Todd Howard.

Le grand manitou de Bethesda rassure aussi son monde à propos de l'avenir de Marvel's Blade

Après un Deathloop sorti en 2021 qui a divisé, oscillant entre le « génial » et le « potentiel manqué », Arkane Lyon annonçait à l'occasion des Game Awards 2023 son prochain jeu, qui contre toute attente s'intitulait donc Marvel's Blade, mettant de fait en scène le célèbre chasseur de vampires dans une mission se déroulant chez nous. Trois ans plus tard, nous n'avons quasiment plus eu de nouvelles à son sujet.

À tel point que, quand on a appris que Xbox prévoyait de procéder à une moisson sanglante dans ses rangs, on pouvait craindre que Marvel's Blade se fasse également saigner à blanc. Arkane Lyon a toutefois rassuré son public, en indiquant travailler dur sur son prochain jeu. Suite à cela, c'est dans les colonnes d'Entertainment Weekly qu'on a eu d'autres échos positifs à propos de l'adaptation vidéoludique de ce personnage emblématique de Marvel.

Plus précisément, nos confrères ont pu interroger Todd Howard, grand manitou de Bethesda, à son sujet, qui a également partagé quelques nouvelles d'un certain The Elder Scrolls 6. « Je n'ai pas le droit de dire quand nous en verrons plus, mais j'ai vu un peu Marvel's Blade en action, et les gens d'Arkane font un travail vraiment, vraiment formidable », a-t-il confié. À noter toutefois qu'il serait question d'un aperçu remontant au 21 mai dernier. Du liquide rouge et poisseux a donc potentiellement coulé sous les ponts depuis le mois précédent. On souhaite quoi qu'il en soit aux développeurs du studio lyonnais le meilleur pour Marvel's Blade et au-delà.

Source : Entertainment Weekly