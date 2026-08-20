Sans crier gare, Game Science vient tout juste de dévoiler une longue séquence de gameplay de Black Myth Zhong Kui, et cette fois encore, la claque est réelle pour les joueurs.

Deux ans après avoir réussi à mettre (presque) tout le monde d’accord avec Black Myth Wukong, considéré comme l’une des plus grosses claques de l’année 2024, la magie de Game Science semble de nouveau être prête à opérer. En effet, un an jour pour jour après avoir dévoilé Black Myth Zhong Kui, la suite de son titre phénomène, le studio chinois a décidé d’offrir un beau cadeau à ses fans en dévoilant un généreux trailer de gameplay de près de 15 minutes, qui permet ainsi d’avoir un premier aperçu étendu de ce qui nous attend.

Black Myth Zhong Khui s’offre une première vidéo de gameplay

Car oui, la vidéo a beau être vendue comme un simple « trailer de gameplay » par Game Science, le fait est qu’il ne s’agit en réalité ni plus ni moins que d’une véritable séquence de gameplay brute, issue d’une version préliminaire de Black Myth Zhong Kui. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a déjà largement de quoi être impressionné. À l’instar de son prédécesseur, ce nouveau titre s’annonce comme une véritable claque visuelle, dont l’ambiance sombre et terne n’a d’égale que la finesse de ses textures, de ses décors et de ses animations.

Bien sûr, Black Myth Zhong Kui ne sera toutefois pas qu’une simple vitrine technologique, et promet également une nouvelle fois d’offrir aux joueurs des combats à la fois musclés et satisfaisants, dont la chorégraphie envoie du lourd. Que ce soit contre de simples mobs ou lors des combats de boss, le prochain titre de Game Science devrait encore une fois savoir nous pousser dans nos retranchements, et on ne va pas s’en plaindre. Quant à l’histoire, brièvement présentée par de nombreux extraits en fin de vidéo, elle ne devrait cette fois encore pas manquer de surprises.

Les joueurs sont soufflés par la présentation

En tout cas, une chose est sûre : après avoir été largement séduits par le trailer dévoilé en février dernier, les joueurs de Black Myth Wukong continuent d’être impressionnés par ce que semble nous concocter Game Science avec Black Myth Zhong Kui. « Ça a l’air phénoménal », s’exclame par exemple un internaute sur X, avant d’ajouter que « comparé à GTA 6, ça semble à des années lumières en termes d’améliorations graphiques ». « C’est à des années lumières de Black Myth Wukong à tous les niveaux », s’étonne un autre de son côté.

« Les développeurs chinois créent des jeux comme s’ils devaient prouver qu’ils sont les meilleurs au monde. C’est à couper le souffle », ajoute enfin un troisième de son côté. Et l’on pourrait continuer comme cela encore un moment tant ce premier aperçu de Black Myth Zhong Kui a su faire son effet auprès des joueurs. Tellement, d’ailleurs, que certains ont toujours du mal à réaliser qu’il s’agit bien d’une séquence de gameplay. « Je ne croyais pas que c’était du gameplay au début », avoue notamment l’un d’eux. « Jeu PS6, soit dit en passant », clame un autre.

Malheureusement, c’est sans détails supplémentaires à ce sujet que s’est clôturée cette présentation de Black Myth Zhong Kui, qui ne dispose ni de fenêtre de sortie, ni de plateformes annoncées pour le moment. En tout cas en dehors d’un vague « PC et consoles », qui pourrait tout aussi bien dire PS5 et Xbox Series que PS6 et Xbox Helix. L’avenir nous le dira. En attendant, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, c’est sans doute le moment ou jamais de rattraper Black Myth Wukong, qui vous donnera déjà un très bel aperçu des talents du studio.

Source : Game Science