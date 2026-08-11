Le co-fondateur du studio chinois Game Science prend la parole sur l'IA pour le futur jeu Black Myth Zhong Kui, évoquant le modèle de Christopher Nolan pour justifier qu'il n'en a pas besoin.

Le 10 août, Yang Qi, co-fondateur du studio Game Science et directeur artistique de la saga Black Myth, a pris la parole sur le réseau social Weibo pour parler d'un sujet sensible dans l'industrie. Répondant à un internaute, il a non seulement fait les louanges du film L'Odyssée de Christopher Nolan, mais aussi souligné combien le travail du réalisateur était une inspiration et une invitation à ne pas recourir aux outils d'intelligence artificielle (IA) générative.

Black Myth Zhong Kui se passera de l'IA

Suite très prometteuse de Black Myth Wukong, Zhong Kui est actuellement en développement chez Game Science. Compte tenu du phénomène de ce jeu venu de Chine, beaucoup sont curieux de savoir ce que le prochain épisode leur réservera. Cela dit, le développement risque de prendre du temps. Dès lors, un internaute se questionne sur le réseau social chinois Weibo : l'IA générative sera-t-elle utilisée pour accélérer les choses en coulisses ?

Yang Qi n'est pas passé à côté de ce post. Il a donc pris le temps de répondre. Or, en tant que directeur artistique, sa position ne devrait pas vous étonner. Même s'il ne se dit pas hostile à ces technologies, par principe du moins, il assure que Game Science n'aura pas recours à l'IA générative pour concevoir les assets graphiques ou autre dans Black Myth Zhong Kui.

Le co-fondateur du nouveau studio star en Chine prend même l'exemple de Christopher Nolan pour illustrer son propos. Yang Qi ne cache pas son admiration pour le travail accompli sur L'Odyssée, le dernier film du réalisateur, actuellement en salles. Et pour cause, le film a été réalisé en grande partie dans des décors réels, reposant sur les techniques traditionnelles pour donner corps à l'expérience de ses personnages et le résultat et sans appel. Dès lors, il ne fait aucun doute chez Game Science qu'il vaut mieux « ne pas se précipiter ».

Pas d'intelligence artificielle chez Game Science, une philosophie presque à contre-courant

L'IA est un sujet particulièrement sensible dans l'industrie en ce moment. Alors que certains métiers se précarisent, avec des licenciements massifs, la liste des jeux de premier plan ayant recours aux outils génératif ne cesse de s'allonger, de même que celle des polémiques qui les accompagnent :

1666 Amsterdam : des éléments créés pour les versions non définitives du jeu

Clair Obscur Expedition 33 : utilisation de l'IA pour des placeholders d'illustration

Crimson Desert : également pour les placeholders en attendant de finaliser les œuvres d'art du jeu

Divinity : pour le prototypage, tester les idées pendant le développement

Halo Campaign Evolved : doublage français complètement généré

Kingdom Come Deliverance 2 : suppression de poste de traducteur au profit de l'IA

Kingdom Hearts Collection [I-III] : l'illustration de la jaquette a été composée à l'IA

Stellar Blade Blood Rain : création d'un clip musical entièrement réalisé à l'IA

The Alters : pour des assets graphiques préliminaires et des traductions

The Expanse Osiris Reborn : l'ia est utilisée pour le prototypage, afin de tester ce qui fonctionne ou non notamment

Tomb Raider Legacy of Atlantis : utilisée pour faciliter l'exploration temporairement pendant le développement

Bien sûr, il reviendra à chacun de juger quand l'utilisation de l'IA leur semble plus ou moins justifié. Mais, dans le cas de Game Science, on comprend qu'il est hors de question que ces outils soit d'une façon ou d'une autre intégré au processus de création pour remplacer qui que ce soit. C'est pourquoi, dans les pas de Christopher Nolan, le studio chinois privilégie les techniques traditionnelles pour Black Myth Zhong Kui.