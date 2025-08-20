Black Myth Wukong a peut-être pas fait l'annonce que tout le monde attendait, mais le studio nous a fait une énorme surprise qui ne manquera pas de plaire aux fans.

Lauréat de plusieurs prix, Black Myth Wukong a fait sensation lors de sa sortie l’année dernière et à juste titre. Graphismes impressionnants, gameplay exigeant, mise en scène bluffante… clairement le jeu de Game Science ne nous a pas menti sur la marchandise après nous avoir vendu du rêve des années après sa présentation. Lors de la Gamescom 2025, alors que l'on attendait tous un DLC, c’est quelque chose de totalement différent qui a été dévoilé : un nouveau jeu qui n’est ni un spin-off ni une suite, mais fait bien partie du même univers.

Le studio de Black Myth Wukong troque son DLC contre une autre surprise de taille

À l’instar de Ghost of Yotei pour Ghost of Tsushima, le nouveau jeu de GameScience transforme Black Myth Wukong en le premier jeu de ce qui va devenir une anthologie. Hier soir, lors de la soirée d'ouverture du salon de Cologne, le studio a annoncé l’arrivée de Black Myth Zhong Kui. Comme Wukong, il s’agira d’un jeu d’action RPG qui retracera un mythe issu du folklore chinois. Zhong Kui est en effet un guerrier légendaire, souvent considéré comme un chasseur de fantômes, d’esprits et autres entités similaires. Il est souvent représenté comme étant un homme grand et puissant avec une imposante barbe.

La première bande-annonce ne nous dévoile rien de tout ça dans l'immédiat puisqu’on n’aperçoit que deux hommes tentant de se cacher de démons transportant quelque chose aux côtés d’un imposant homme monté sur un tigre géant. Le ton est donné et techniquement c’est encore une fois superbe. Maintenant ce que l’on veut c’est du gameplay, mais pour ça il faudra encore attendre un moment. Black Myth Zhong Kui n’a en revanche aucune date ni fenêtre de sortie. Si jamais il fait comme Black Myth Wukong, il va falloir être très patient.

Par ailleurs, les développeurs ont affirmé que le voyage de Wukong n’était pas terminé pour autant. Est-ce que ça veut dire qu’un DLC est bien en route ? Où qu’une suite sera prévue plus tard ? La question reste entière pour le moment. Patience, encore une fois.

Source : Game Science