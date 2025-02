Après quelques mois plutôt discrets, Game Science se fend d'une nouvelle mise à jour sur PC et PS5 pour Black Myth Wukong, voici les changements qu'elle apporte.

Depuis son lancement explosif en août dernier, Black Myth Wukong s'est fait relativement discret ces derniers mois. En attendant de voir ce que Game Science nous réserve en termes de DLC voir de suites, le Prédestiné reçoit quelques bienfaits par l'entremise d'une nouvelle mise à jour, forcément uniquement sur PC et PS5, à défaut d'une version Xbox Series qui se fait encore désirer.

Black Myth Wukong peaufine son voyage

Un peu bougon après la cérémonie des Game Awards 2024 en décembre dernier, Game Science nous revient en ce mois de février 2025 avec une nouvelle mise à jour d'environ 1,9 Go pour Black Myth Wukong. Celui-ci passe ainsi à sa version 1.0.14.17738, qui se concentre principalement sur l'amélioration des performances et la correction de bugs, tant sur PC que sur PS5.

La version PS5 du titre reçoit notamment une optimisation bienvenu sur son mode Qualité. Le PSSR exclusif à la PS5 Pro gagne également en netteté. Du côté du PC, le jeu reçoit un nouveau paramètre graphique : une nouvelle méthode expérimentale de Super Resolution Sampling, baptisée NXSR, dans le but d'en améliorer l'upscaling. Le reste de la mise à jour de Black Myth Wukong vient donc corriger divers bugs relatifs à des boss, le Prédestiné, ainsi que certaines interactions. Enfin, une partie conséquente du patch se penche sur la localisation et l'affichage des textes dans certains menus. Vous trouverez tous les détails de cette version 1.0.14.17738 via la page Steam du jeu, citée en source ci-dessous.

Aucune nouveauté majeure n'est donc à rapporter pour Black Myth Wukong. Aux dernières nouvelles, nous aurions dû recevoir du nouveau contenu courant fin 2024. Les plans de Game Science semblent avoir été quelque peu chamboulés depuis. Gageons toutefois que le studio chinois reviendra bientôt avec des annonces plus précises s'agissant de l'avenir de sa licence phare.

© Game Science

Source : Steam