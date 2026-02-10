Il n’aura peut-être pas réussi à s’imposer face à Astro Bot aux Game Awards 2024, mais une chose est sûre : Black Myth Wukong aura définitivement marqué l’esprit de millions de joueurs à travers le monde. Parfait représentant de l’émergence de la Chine dans le monde du jeu vidéo, le titre de Game Science a réussi avec brio à se faire une place dans le cœur des fans de Souls-like, qui sont aujourd’hui nombreux à attendre sa suite, Black Myth Zhong Kui, avec un entrain certain. Et cela tombe bien, puisque le studio a un petit cadeau pour sa communauté.

Un nouveau trailer spécial pour Black Myth Zhong Kui

En effet, à l’occasion du Nouvel An Chinois à venir le 17 février prochain, Game Science a décidé de dévoiler une grosse vidéo de près de six minutes, qui s’intéresse à l’univers de Black Myth Zhong Kui. Très musicale, celle-ci nous invite alors à suivre une jeune femme en pleine préparation d’un plat, ce qui pourrait avoir de quoi surprendre les joueurs. Mais rassurez-vous, c’est tout à fait normal. « Cette vidéo a été réalisée dans le cadre d’une édition spéciale consacrée à l’Année du Cheval » précisent en effet les créateurs du jeu.

« Veuillez noter que ce contenu n’est pas canonique et est uniquement destiné à des fins de divertissement ». Donc non, inutile de vous inquiéter : Black Myth Zhong Kui ne deviendra pas un jeu de cuisine et devrait bel et bien continuer à vous donner du fil à retordre avec des combats bien ardus. Il faudra toutefois attendre encore un peu avant d’en découvrir davantage sur le gameplay du jeu, que Game Science ne semble pas être encore prêt à dévoiler. Même si, en dépit des apparences, cette vidéo n’est pas non plus totalement anodine.

Car comme le précise le titre de cette dernière, elle a été réalisée « in-engine », c’est-à-dire avec le moteur qui servira à concevoir le jeu. En d’autres termes, nous avons ici un premier aperçu des ambitions graphiques visées par les créateurs de Black Myth Zhong Kui, même si cela ne veut pas dire non plus que le rendu sera aussi poussé in-game. Cela étant, un jeu comme Hellblade 2 nous l’a par exemple prouvé : la différence n’est parfois pas si grande à l’arrivée, et quand on voit la qualité graphique de Black Myth Wukong, cela est d’ores et déjà très prometteur.

Source : Game Science