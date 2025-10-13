Black Myth Wukong frappe fort avec une nouvelle mise à jour importante disponible dès aujourd'hui pour des millions de joueuses et joueurs, avant de s'étendre à toutes les plateformes.

Malgré l'annonce en grandes pompes de Zhong Kui, nouveau jeu dans l'univers de la licence, le studio chinois Game Science n'abandonne pas Black Myth Wukong. Les joueuses et joueurs vont pouvoir relancer leur partie sous un nouveau jour grâce à la mise à jour déployée dès aujourd'hui. Il va y avoir du changement dans l'air, dites adieu à une tonne de bugs !

Black Myth Wukong s'offre un gros coup de polish

Game Science a décidé de pousser encore plus loin le polissage de Black Myth Wukong. Dès ce lundi 13 octobre 2025, le jeu passe à la version 1.0.20.21756 d'abord sur PS5, avant de voir la nouvelle mise à jour s'étendre à toutes les autres plateformes. Au programme : une meilleure stabilité, un gameplay rééquilibré et un peaufinage graphique bienvenu.

Ainsi, Black Myth Wukong s'améliore largement graphiquement, avec la disparition d'effets de ghosting, mais aussi de clignotements anormaux à l'écran. Plus encore, les équipes de support sont parvenues à résoudre des soucis de plantage qui survenaient avec l'utilisation du ray tracing. En outre, la version PS5 affichera maintenant une meilleure résolution, notamment en 60 FPS. Game Science a même retravaillé l'interface pour plus de clarté. De même, des erreurs de traduction et même de doublage ont été rectifiées.

Enfin, Black Myth Wukong profitera de meilleures performances. Globalement, le jeu bénéficiera de temps de chargement réduit et de textures plus nettes. Pour ce faire, la gestion de la mémoire et du rendu a été optimisé par les équipes. De plus, elles se sont penchées sur le combat de boss contre Shigandang le Géant. Le but est de proposer un meilleur équilibrage et, de ce fait, une expérience plus agréable.

Face au Shigandang Géant. © Game Science / Meloo sur YouTube.

Patch notes du 13 octobre 2025

Black Myth Wukong s'offre une nouvelle mise à jour bien fournie après plusieurs mois d'attente. Il profite dès aujourd'hui de nombreuses améliorations pour l'expérience de jeu. De plus, des bugs plus ou moins handicapants disparaissent, vous laissant profiter au mieux de l'aventure.

Améliorations de l'expérience

Boss : Amélioration de l'expérience de combat contre le roi Yaoguai « Shigandang le Géant ».

Interaction : L'interface de la carte du voyageur guidera l'Élu vers le sanctuaire du Gardien avant même qu'aucune carte du voyageur n'ait été obtenue. Amélioration de la lisibilité du libellé « Terminé » dans l'interface « Charger le voyage ».

Performances : AMD FSR4 intégré. Sur le matériel compatible, il sera disponible dans les paramètres du jeu après la mise à jour du pilote et l'activation de FSR4 dans les paramètres du pilote. (PC) Mode compatible amélioré. Désormais, lorsque le mode compatible est activé, le ray tracing, la génération d'images et certaines fonctions de super-résolution seront temporairement désactivés afin d'aider les joueurs à éviter les échecs de lancement du jeu causés par des anomalies au niveau du pilote, du matériel ou du système. (PC) Ajustement des paramètres graphiques par défaut pour certaines cartes graphiques afin de les adapter aux divers changements graphiques de la version actuelle du jeu. (PC) Amélioration significative de la qualité de l'éclairage avec un réglage « faible » de l'éclairage global, ce qui le rapproche de l'effet « élevé ». (PC) Réajustement du mode Performance à 60 Hz, réduisant la latence d'entrée et offrant une résolution plus élevée qu'auparavant. Par la même occasion, le niveau de qualité de l'éclairage a été ajusté pour améliorer les performances. Le mode Performance d'origine est toujours conservé et renommé « Mode Performance (hérité) ». (PS5) Amélioration de la vitesse de chargement du jeu, de la clarté de certaines textures, des performances du processeur et du rendu dans de nombreux scénarios, de l'utilisation de la mémoire dans de nombreux scénarios et de la qualité du flou de mouvement afin d'atténuer les problèmes d'aliasing qui surviennent lors des panoramiques de la caméra. (PS5)

Localisation : Ajout de la prise en charge de la langue tchèque.



Corrections de bugs dans Black Myth Wukong

Boss : Correction d'un problème qui rendait le chef Yaoguai « Top Takes Bottom & Bottom Takes Top » invincible dans certaines conditions. Correction d'un problème qui empêchait la boule de fer de s'afficher correctement lors des combats contre le chef Yaoguai « Top Takes Bottom & Bottom Takes Top » dans certaines conditions.

Performances : Correction de plusieurs problèmes qui provoquaient des images fantômes et des scintillements sur les bords de l'écran. (PS5) Correction d'un problème qui empêchait XeSS 2.0 d'activer la génération d'images sur certains écrans. (PC) Correction d'un problème qui pouvait entraîner le plantage du jeu au lancement lorsque la génération d'images DLSS 4 et le ray tracing étaient tous deux activés. (PC) Correction de plusieurs erreurs de rendu dans NXSR qui provoquaient des images fantômes et des scintillements sur les contours, et amélioration de la qualité de rendu de NXSR. (PC)

Localisation : Correction d'un chevauchement de texte dans l'interface « Fabriquer des médicaments » pour certaines langues. Résolution d'erreurs de doublage et de sous-titrage dans certaines cinématiques. Correction d'un problème qui empêchait la localisation correcte de certains textes dans les paramètres. Rectification d'erreurs de traduction et correction de problèmes d'orthographe, de majuscules et de cohérence terminologique dans plusieurs langues.

