C'est le Black Friday, la période idéale pour faire de bonnes affaires, surtout dans le domaine du gaming. Asus profite justement de ces quelques jours pour mettre une bonne partie de sa gamme ROG en valeur et notamment ses moniteurs ultra-performants et pour certains dotés de la dernière technologie de revêtement TrueBlack Glossy, pour des noirs profonds, des couleurs au top et surtout une dalle brillante aux reflets limités.

Voici donc une petite liste de certaines des offres Black Friday les plus intéressantes sur plusieurs écrans PC ROG spécialement taillés pour en prendre plein les yeux avec les jeux les plus récents, en profitant de performances exceptionnelles.

Trois excellents moniteurs à prix canon pendant le Black Friday

Trois moniteurs PC de haute volée sont proposés en ce moment à prix cassé grâce au Black Friday. Le ROG Swift OLED PG32UCDMR, un écran 4K QD-OLED 32 pouces, est actuellement proposé à 899,99€. Le ROG Strix OLED XG32UCWG quant à lui est un écran 4K WOLED 32 pouces doté de la technologie de revêtement exclusive TrueBlack Glossy qui assure une image ultra nette et limite les reflets de sa dalle glossy, tout en proposant des noirs purs et de couleurs éclatantes. Il est actuellement proposé à 949€ durant le Black Friday. Enfin, l'excellent ROG Swift OLED PG27AQWP-W, une nouveauté présentée en exclusivité à la Gamescom 2025 et qui vient tout juste de sortir en France ! Un moniteur QHD Tandem OLED capable de monter à 540 Hz (720 Hz en Dual Mode). Il est lui aussi doté de la technologie TrueBlack Glossy qui lui garantit une image aux reflets limités. Vous le trouverez actuellement à 1099€ sur Boulanger notamment.

Le ROG Strix OLED XG32UCWG, sublime et sans reflet !

Le moniteur 4K ROG Strix OLED XG32UCWG est affiché à 949€ pendant le Black Friday et il a plus d’un argument à faire valoir. Il est notamment doté d’une des nouveautés les plus intéressantes chez ROG en ce moment : sa dalle brillante WOLED TrueBlack Glossy, une exclusivité maison. Grâce à cette technologie, l'image est non seulement plus nette que jamais avec de très beaux noirs bien profonds, mais le revêtement permet de n’avoir presque aucun reflet. Le confort est donc optimal même si vous jouez dans des espaces très lumineux. Mais les performances du ROG Strix OLED XG32UCWG ne s’arrêtent pas là. On parle d’un moniteur avec une résolution 4K 165 Hz (jusqu’à 330 Hz en Dual Mode Full HD), le HDR 400 True Black et les dernières technologies OLED Care Pro pour une protection optimale contre les brûlure de l'image. Il intègre également une option permettant de jouer dans des formats d’écran plus réduits à 24,5 et 27 pouces, parfait pour les joueurs compétitifs. C’est l’écran parfait pour profiter de jeux à grand spectacle comme Battlefield 6.







Caractéristiques techniques du ROG Strix OLED XG32UCWG Dalle brillante 32" WOLED 4K, 165 Hz Dual Mode : Full HD 330 Hz VESA DisplayHDR™ 400 True Black Technologie TrueBlack Glossy™ USB Type-C Power Delivery (15W) Suite OLED Care Pro (garanti 3 ans contre le burn-in) Compatible G-Sync et FreeSync Premium Pro



Le ROG Swift OLED PG32UCDMR, pour une image absolument sublime

Le ROG Swift OLED PG32UCDMR est actuellement proposé à 899,99€ sur Amazon entre autres. On a là un écran QD-OLED 4K 32" pouvant aller jusqu’à 240 Hz. Ses noirs sublimes et ses couleurs offrent une qualité d’image remarquable. Il est aussi doté d’une certification Dolby Vision et du HDR 400 pour encore plus profiter des nuances. Comme les autres écrans ici présents, il embarque avec lui la suite OLED Care Pro pour se protéger des brûlures d’images en plus d’être compatible G-Sync et FreeSync Premium Pro. Il propose lui aussi des formats adaptés aux joueurs compétitifs. Un écran idéal pour tous les types de jeux récents, compétitifs ou non.







Caractéristiques techniques du ROG Swift OLED PG32UCDMR Dalle 32" QD-OLED 4K, 240 Hz Certification Dolby Vision VESA DisplayHDR™ 400 True Black DisplayPort 2.1a (80 Gb/s) USB Type-C Power Delivery (90W) Suite OLED Care Pro (garanti 3 ans contre le burn-in) Compatible G-Sync et FreeSync Premium Pro



Le ROG Swift OLED PG27AQWP-W, un vrai monstre de puissance

C'est une belle nouveauté, le ROG Swift OLED PG27AQWP-W, affiché à 1099€, compile à lui seul plusieurs des meilleures technologies Asus ROG sur le marché. Sa dalle 27" QHD Tandem OLED de 4ème génération qui profite aussi de la technologie TrueBlack Glossy anti-reflets. offre une luminosité nettement supérieure et répartie de manière totalement uniforme sur toute la surface, mais aussi une qualité d’image impressionnante avec un temps de réponse de 0,02 ms et un taux de rafraîchissement jusqu’à 540 Hz (720 Hz en HD). Ses couleurs sont également étonnantes, notamment grâce au HDR 500 et sa gamme de couleurs DCI-P3 à 99,5%. Il profite également de la suite OLED Care Pro pour prévenir tout problème de brûlures d’écran. L’écran parfait pour profiter de jeux visuellement superbes comme Arc Raiders par exemple.







Caractéristiques techniques du ROG Swift OLED PG27AQWP-W Dalle 27" QHD Tandem OLED 540 Hz Dual Mode : HD 720 Hz WOLED 4ème Gen TrueBlack Glossy™ VESA DisplayHDR™ 500 True Black Suite OLED Care Pro (garanti 3 ans contre le burn-in) Compatible G-Sync et FreeSync Premium Pro



D'autres offres excellentes pour le Black Friday

Le Black Friday vous réserve également tout un tas d’autres offres exclusives sur les écrans Asus ROG et TUF Gaming. Vous pourrez par exemple retrouver le dernier ROG Strix OLED XG27AQWMG à 599,99€, un écran 27" QHD 280 Hz parfait pour le multigaming. Mais aussi le très bon moniteur TUF Gaming VG27VQM1B à 149,99€, un écran 27" VA 1080p 280 Hz idéal pour les budgets modestes et surtout impeccable pour profiter de jeux ultra populaires comme Fortnite, League of Legends ou encore Valorant.