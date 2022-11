En ce Black friday, le géant Microsoft propose les manettes de ses dernières consoles Xbox Series X/S à un prix incroyablement bas, avec à la clé une remise de 20 € la paire.

Chaque mois de novembre, le Black Friday revient avec des offres pour le moins alléchantes. Cette fois-ci, il arrive avec plusieurs des ces offres qui suscitent énormément de bruits sur le Net. Des offres allant jusqu'à -80% sur toutes sortes d'articles : téléphones, téléviseurs et une infinité de produits high-tech !

L'entreprise de Bill Gates a décidé, en cette occasion, de baisser fortement les prix de ses manettes officielles en proposant, dès maintenant, une réduction de 17 % sur les deux modèles les plus convoités (Robot White et Carbon Black ). Et c'est sur le site de la FNAC que ça se passe ! Le modèle de base, qui est tout en noir, est disponible, à l'occasion de ce Black Friday, à partir de 49,99 euros au lieu de 59,99 euros en temps normal. La Robot White est disponible au même prix, avec 10 euros de remise par manette !

Notons que ces manettes officielles sont les dernières versions. Elles ont accompagné la sortie des consoles Next gen de Microsoft en 2020.

Les meilleures manettes présentes sur le marché pour ce Black Friday !

Il est inutile de préciser que les manettes en question sont très appréciées par les communautés Gameblog, et ce grâce à leur prise en main agréable qui est due à la matière antidérapante présente sur les gâchettes et à l'arrière de la manette.

Et l'un des meilleurs arguments de ces manettes, c'est, sans doute, la personnalisation grâce à Xbox Accessoires. Il est désormais possible de personnaliser entièrement les boutons de votre manette, comme il est aussi possible de brancher un casque grâce à sa prise jack 3.5mm pour être encore plus immergé dans vos jeux vidéos.

Elles offrent une autonomie de 40h ! De quoi faire plusieurs longues sessions de jeux, que ce soit sur la console, votre PC ou encore votre téléphone, car, cerise sur le gâteau, elle est compatible avec IOS ET Android.