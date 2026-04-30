Tout au long de la récente présentation d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, Ubisoft a insisté sur le fait que le titre « atteint un nouveau niveau d'immersion et de réalisme grâce à des textures haute résolution, un éclairage amélioré, des environnements d'un niveau de détail saisissant et un nouveau système météorologique dynamique ». Ledit système météo semble être une amélioration d'Atmos, utilisé dans Assassin's Creed Shadows pour représenter notamment le Japon féodal sous différents climats en fonction des saisons. Mais la présentation du Remake n'a pas vraiment mis ce fameux système bien en valeur, à en croire la réaction des joueurs.

Avis de tempête négative sur le système météo d'Assassin's Creed Black Flag Resynced

En attendant sa sortie le 3 juillet 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, Assassin's Creed Black Flag Resynced a enfin hissé les voiles pour présenter les changements qu'il apportera au célèbre jeu original. Dans l'ensemble, on aura droit à une version graphiquement plus aguicheuse, ainsi qu'à un gameplay plus étoffé, notamment s'agissant des combats et de l'infiltration. Mais de nombreux joueurs estiment que ce Remake est bien trop cher par rapport à des changements qu'ils jugent finalement pas si notables qu'escompté.

Un autre point de tension de la part des joueurs vis-à-vis d'Assassin's Creed Black Flag Resynced a trait à son système météo dynamique. Dans une scène de la présentation, on voit par exemple le protagoniste Edward Kenway qui salue pour la première fois Adéwalé après avoir volé le Jackdaw et échappé à une violente tempête. Or, la cinématique du Remake présente un soleil radieux et un ciel entièrement bleu, qui ne colle pas du tout au climat d'une tempête qui vient tout juste de passer. « Il s'est passé quoi avec l'éclairage ? Le remake a complètement ruiné l'ambiance... » est une réaction qui résume l'avis général des spectateurs suite à la présentation, qui peine à convaincre quant au « nouveau niveau de réalisme » promis par Ubisoft.

Même si Assassin's Creed Black Flag Resynced soit sortir le 3 juillet à venir, il convient de rappeler que la présentation précise qu'il s'agit d'une version non finalisée du jeu. Il se pourrait donc qu'Ubisoft ait le temps de peaufiner sa formule avant que le Jackdaw quitte officiellement le port. Une tâche qui parait toutefois difficile en seulement deux mois, mais l'avenir nous le confirmera.

Source : JorRaptor sur YouTube